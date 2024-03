La rassegna teatrale Ascolinscena prosegue con uno spettacolo fuori concorso "Baroni si nasce" andrà in scena sabato 2 (ore 21.00) e domenica 3 marzo (ore 17.00) al PalaFolli

Sabato 2 marzo alle ore 21:00 e domenica 3 marzo alle ore 17:00 al Teatro PalaFolli di Ascoli Piceno andrà in scena il penultimo appuntamento con la XVI edizione di Ascolinscena. Sul palco del PalaFolli saranno ospitati gli attori della Compagnia Li Freciute con il nuovo spettacolo “Baroni si nasce”.

A distanza di giorni dal debutto, il teatro è tutto esaurito. Un ottimo risultato per la compagnia e per Ascolinscena che vede crescere sempre più il pubblico affezionato alla rassegna di commedie organizzata da Castoretto Libero, Compagnia dei Folli, DonAttori e dalla stessa compagnia de Li Freciute che quest’anno festeggia i 20 anni di attività.

“Baroni si nasce” è una commedia degli equivoci e dei malintesi. Il Barone Ottavio del Duca e sua moglie, la Baronessa Aspasia, nella monotonia di tutti i giorni, soli e ormai anziani, senza eredi riversano il loro istinto genitoriale frustrato verso il proprio anziano cane Medoro. In casa con loro vivono e lavorano i camerieri, il maggiordomo Federico e il cuoco Gaetano Esposito, assunto da poco tempo. Quest’ultimo si dimostra essere piuttosto ignorante, sgarbato, rissoso, rozzo, e sempre in contrasto con il resto della servitù. A causa di un malinteso, il cuoco Gaetano crederà di essere figlio illegittimo del barone. Passando da dipendente a padrone di casa, diventerà ancora più scontroso, sgarbato, despota e maleducato. Ma le cose cambieranno repentinamente quando si scoprirà che in realtà è un altro Gaetano Esposito il vero figlio del barone.

Sul palco del Teatro PalaFolli volti storici della compagnia e nuove entrate. Saranno presenti gli attori: Laura Cannella, Gigi Piccinini, Rita Grazioli, Stefano Sciamanna, Mario Vagnoni, Stefano Curzi, Elide Agostini, Gabriella Marcelli, Francesca Carnicelli, Roberto Scognamiglio e Marcella Tosi. Alla regia la consolidata coppia Stefano Sciamanna ed Elide Agostini.

Dopo lo spettacolo, pubblico e attori saranno invitati presso il Bar del Teatro PalaFolli per la degustazione di Vino della Cantina Velenosi offerto dalla Xentek Produzioni Video. La degustazione sarà accompagnata da stuzzichini proposti dal Tigre di Villa Pigna.

“Baroni si nasce” è il penultimo appuntamento di Ascolinscena che si concluderà sabato 9 marzo con il concorso Avis In Corto realizzato insieme ad Avis Provinciale di Ascoli Piceno. Durante la serata saranno consegnati i Premi Ascolinscena ed il pubblico presente deciderà il corto teatrale vincitore della quinta edizione del concorso Avis In Corto.

Inizio spettacolo sabato 2 marzo 2024 ore 21:00 – domenica 3 marzo 2024 ore 17:00 .

Info: 0736-352211 oppure www.palafolli.it