Al PalaFolli di Ascoli Piceno va in scena lo spettacolo “Alcazar” Sabato 16 marzo alle ore 21.00

92 Letture Cultura e Spettacoli

Sabato 16 marzo 2024 alle ore 21:00 al PalaFolli di Ascoli Piceno andrà in scena “Alcazar” della Compagnia Eleutheria di Roma.

Lo spettacolo “Alcazar” di Gianni Clementi è ambientato nell’inverno tra il 1943 e il 1944 a Roma. La Seconda Guerra Mondiale fa da sfondo, la gente vive fra la paura dei rastrellamenti da parte dell’esercito tedesco e dei bombardamenti quotidiani. Povertà e miseria la fanno da padrone.

Ci si arrabatta come si può per crearsi una parvenza di normalità, una parvenza di vita, semplicemente per sopravvivere o non morire.

In questo scenario una scombinata compagnia di varietà, in uno scantinato adibito a rifugio, prova il nuovo spettacolo; tutti i membri sono seriamente intenzionati a portarlo in tournée. Con l’ambizioso obiettivo, però, di portarlo all’Alcazar e in altri teatri più o meno importanti… Ce la faranno?

Un impresario dispotico, la sorella zoppa, un ballerino gay, tre ballerine attempate in competizione fra loro, un incarcaserci impacciato, ma aspirante ballerino, una sarta rifinita e un’attrice drammatica coi pantaloni, prestata alla comicità con dubbio esito.

Sono questi i personaggi che compongono questa compagnia di varietà, di cui il testo di Gianni Clementi racconta le vicissitudini e nel quale il sorriso e le lacrime si alternano.

Lo spettacolo è, però, molto di più per loro. È un modo per vivere una normalità che non esiste, è una visione su un futuro che sanno essere incerto e che potrebbe non arrivare mai.

Soprattutto è l’unico rifugio che li protegga dagli orrori della guerra, dalle violenze dei nazisti e dal dolore della morte e della solitudine.

“Alcazar” è uno spettacolo in cui si ride e ci si commuove, uno spettacolo per non dimenticare mai.

Sul palco del PalaFolli gli attori Rossella Bollettini, Alfredo Fiocco, Tiziana Guerriero, Laura Guidi, Adele Marzetta, Elisabetta Mignano, Cladio Mimona, Stefano Pennacchio, Arianna Pietrangeli. Alla regia Tiziana Guerriero con la supervione di Giancarlo Fares.

Inizio spettacolo ore 21:00

Biglietti € 15,00 intero – € 12,00 ridotti per ragazzi fino a 12 anni

Vendita biglietti presso PalaFolli Teatro oppure su www.palafolli.it

Info 0736-352211