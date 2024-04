Incontro a Monteprandone sui disagi nell’età adolescenziale In programma venerdì 12 aprile presso il centro GiovArti

85 Letture Cronaca

In programma al Giovarti venerdì 12 aprile dalle ore 21,00 alle 23,00, un incontro aperto a genitori, insegnanti, educatori, sul tema della transizione dall’adolescenza alla prima età adulta.

L’adolescenza è la più turbolenta fase di vita, caratterizzata da un intenso coinvolgimento emotivo e da una rapida espansione degli interessi. Una fase carica di entusiasmo per la vita, per le relazioni, per la scoperta dell’amore, a volte gravida di emozioni contrastanti e di spinte distruttive.

Il compito della famiglia e della società è di accompagnare l’adolescente nella crescita personale, verso l’acquisizione di una identità stabile; aiutarlo a tollerare delusioni e sconfitte e ad acquisire il controllo di pulsioni ed emotività.

Le ricerche sul disagio giovanile, sui comportamenti autolesivi e quelli a rischio, sulla sempre maggior incidenza di disturbi dell’umore sono un chiaro invito ad analizzare la maturazione anche nella prospettiva di un equilibrio emotivo in costruzione.

Questo incontro si propone di aiutare famiglie ed educatori a riconoscere e comprendere le criticità dell’adolescente prima che si trasformino in vere patologie, con particolare attenzione al ritiro sociale, ai comportamenti autolesivi, alle dipendenze, al bullismo.