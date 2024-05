Crollano calcinacci da un edificio di Grottammare, sul posto i Vigili del Fuoco Transennato un tratto di via Castelfidardo

Vigili del Fuoco in azione a Grottammare nel corso del pomeriggio di lunedì 6 maggio, a seguito del distacco di alcuni frammenti di calcestruzzo da un edificio di via Castelfidardo.

I pompieri provenienti dal comando di San Benedetto del Tronto sono intervenuti sul posto con un’autoscala, constatando come vi fossero altre porzioni pericolanti sia sul cornicione che sui balconi: tutte le parti potenzialmente pericolose sono dunque state rimosse.

Poiché lo stabile in questione si trova in un’area particolarmente frequentata sia dal traffico veicolare che da quello pedonale, con la presenza peraltro di una scuola nelle immediate vicinanze, i Vigili del Fuoco hanno provveduto a transennare il marciapiede sottostante e parte della carreggiata.