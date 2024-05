Premiati i vincitori del concorso “La spigolatrice di Sapri” Coinvolti gli studenti del liceo scientifico "Rosetti" di San Benedetto e dell'IIS "Fazzini-Mercantini" di Grottammare

Sabato 25 maggio, nella Sala Lettura del Liceo Scientifico “B.Rosetti” di San Benedetto del Tronto, si è svolta la cerimonia di premiazione del Concorso “La spigolatrice di Sapri – Le radici e il volto della guerra dal 1848 a oggi” organizzato dai Lions Club e Rotary Club di San Benedetto del Tronto, che aveva quale tema una riflessione sui conflitti e le problematiche causate dalle guerre a ogni livello.

L’iniziativa, quest’anno, ha coinvolto le classi del quarto e quinto anno del Liceo Scientifico “B. Rosetti” di San Benedetto del Tronto e dell’IIS “Fazzini-Mercantini” di Grottammare, che hanno realizzato elaborati sul tema.

Alla cerimonia, era presente la dirigente del Liceo Scientifico “B.Rosetti”, Stefania Marini e, per l’IIS “Fazzini-Mercantini”, la professoressa Patrizia Camaioni. Hanno partecipato anche numerosi soci dei due club tra cui la Presidente del Lions Club di San Benedetto del Tronto Laura Cennini e il Vice Presidente del Rotary Club di San Benedetto del Tronto, Massimo Lupi.

In rappresentanza dell’IIS “Fazzini-Mercantini” di Grottammare, è stato premiato il lavoro realizzato, in coppia, da Krizia Corradetti, della Va sezione B indirizzo Informatica e Alessandra D’Addazio della Va sezione B indirizzo Turistico. Il secondo elaborato premiato è stato realizzato da un gruppo di studenti, tutti della Va sezione B indirizzo Informatica: Alessandro Almonti, Riccardo Carminucci, Raoul Gabrielli, Marco Pacente e Samuele Traini.

Per il Liceo Scientifico “B.Rosetti” di San Benedetto del Tronto, sono stati presentati cinque elaborati singoli: di Federico Bruni, Chiara Romani e Giorgia Perozzi (IV B), di Andrea Carano e Greta Bajrami (V C). I premiati sono stati Giorgia Perozzi e Andrea Carano.

Siamo lieti – ha dichiarato la Presidente del Lions Club di San Benedetto del Tronto, Laura Cennini – che la collaborazione tra il nostro club e il Rotary Club di San Benedetto del Tronto, iniziata in occasione delle passate celebrazioni in onore di Luigi Mercantini, prosegua. È sempre più urgente sottolineare il valore incommensurabile della pace come presupposto imprescindibile per la crescita umana e della società. Gli studenti che hanno partecipato hanno mostrato sensibilità ed attenzione su questo tema con piena soddisfazione degli organizzatori”.

“Ritengo importante che due associazioni cittadine come il nostro Club ed il Lions Club San Benedetto del Tronto collaborino insieme in un progetto di promozione culturale con gli studenti delle scuole superiori, stimolando le loro riflessioni sul tema della Guerra e della Pace purtroppo attualissimi in questi mesi – ha dichiarato nel suo messaggio il Presidente del Rotary Club di San Benedetto del Tronto, Giuseppe Formentini – L’idea di confrontarsi con gli studenti sull’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale, inoltre, è quanto mai utile perché molti se non tutti i settori della nostra vita subiranno dei cambiamenti importanti, forse ancora non del tutto prevedibili, di cui i nostri giovani devono avere prontezza”.

“Quest’anno – ha aggiunto il Responsabile del Service “Guerre di ieri e di oggi” per il Lions Club di San Benedetto del Tronto, il notaio Albino Farina – abbiamo pensato di dare uno spessore ancor maggiore all’evento, immaginando un futuro che, senza guerre, possa migliorare la qualità della vita di ognuno di noi attraverso l’uso consapevole dell’Intelligenza Artificiale. Grazie alla collaborazione del professor Emanuele Frontoni, professore ordinario di Informatica all’Università di Macerata e co-director del VRAI, Vision Robotics & Artificial Intelligence Lab, abbiamo tra i relatori due ricercatori del VRAI per parlarne”.

Il Workshop “Intelligenza Artificiale: applicazioni per la formazione e la ricerca; opportunità di sviluppo per le giovani generazioni” ha visto la partecipazione della dottoressa Lucia Migliorelli, del dottor Emanuele Balloni e del dottor Fabio Di Gaetano.

Lucia Migliorelli, è ricercatrice postDoc presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università Politecnica delle Marche (UNIVPM) e parte del gruppo di ricerca Vision Robotics & Artificial Intelligence (VRAI). La dottoressa Migliorelli è specializzata nello sviluppo di sistemi di visione basati su deep learning a supporto del processo decisionale clinico. Oltre a numerose pubblicazioni in riviste e conferenze internazionali, è docente di computer vision e deep learning all’UNIVPM e si dedica alla divulgazione scientifica, organizzando workshop che stimolano l’interesse di studentesse e studenti per i settori STEM.

Emanuele Balloni, sambenedettese, è dottorando presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università Politecnica delle Marche e parte del gruppo di ricerca VRAI (Vision Robotics and Artificial Intelligence). I suoi principali interessi di ricerca sono incentrati sullo sviluppo ed applicazione di algoritmi di Deep Learning in ambito Computer Graphics e Computer Vision. In particolare, è attualmente specializzato nella ricostruzione di modelli 3D a partire da immagini 2D, tramite l’utilizzo di tecniche innovative come Neural Radiance Fields e 3D Gaussian Splatting.

Fabio Di Gaetano, ideatore e cofounder del sito cercocamion.com e della digital agency Argoserv, è attualmente Department Manager della Sandhills Italy, ramo italiano della multinazionale Sandhills global, presso cui segue lo sviluppo dei progetti europei digitali del gruppo. È docente SEO di Ninja Academy , IUL e della Business School del Sole 24 Ore.