In arrivo fondi PNRR per realizzare un nuovo asilo nido a Monteprandone Il sindaco Sergio Loggi: "Si concretizza un nuovo, straordinario, risultato per il nostro territorio"

110 Letture Cronaca

Il Comune Monteprandone ha ottenuto 864.000 euro di fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per realizzare un nuovo asilo nido nel capoluogo.

L’edificio di nuova costruzione sorgerà in un’area di proprietà comunale situata in zona Rustichelli, nei pressi del campo sportivo in terra rossa di Monteprandone e potrà ospitare fino a 36 bambini e bambine di età compresa tra 3 mesi e 3 anni. L’aggiudicazione dei lavori dovrà essere fatta entro il 30 ottobre 2024.

I fondi provengono dalle risorse PNRR “Futura. La scuola per l’Italia di domani” per potenziare l’offerta dei servizi di istruzione, dagli asili nido alle università, investimento 1.1 relativo al “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione europea, Next Generation EU.

Tali risorse si aggiungono a quelle già ottenute nei mesi scorsi per ristrutturare, riqualificare e mettere in sicurezza tutte le scuole cittadine e ad oggi ammontano a quasi 10.000.000 di euro provenienti dai fondi PNRR per edifici e mense scolastiche.

Nello specifico si tratta di 5.000.000 di euro per la realizzazione di un nuovo edificio scolastico e di una palestra nella scuola primaria “Carlo Alberto Dalla Chiesa” di via Benedetto Croce (lavori in corso); 2.482.000 di euro per di interventi di miglioramento sismico ed efficientamento energetico della scuola secondaria di primo grado “Carlo Allegretti” di via Colle Gioioso (in avvio); 1.094.500 di euro per la realizzazione nuova mensa nella scuola primaria “Carlo Alberto Dalla Chiesa” di via Benedetto Croce (lavori in corso); 1.188.000 di euro per l’ampliamento della mensa e della cucina per migliorare il servizio refezione della scuola dell’Infanzia di via Colle Gioioso (lavori in corso) a cui vanno aggiunti questi ultimi 864.000 euro per il nuovo nido per un importo complessivo di 10.628.500 euro di fondi PNRR.

“Si concretizza un nuovo, straordinario, risultato per il nostro territorio. Anche nel capoluogo avremo un asilo nido – dichiara il sindaco Sergio Loggi – grazie a questo nuovo finanziamento riusciremo ad offrire ad una comunità giovane, come quella di Monteprandone, ulteriori 36 posti in una struttura per la prima infanzia che vanno ad aggiungersi ai 100 posti previsti per l’asilo nido in via di ultimazione in Contrada San Donato. Vorrei sottolineare – prosegue Loggi – il fatto che sono pochi i Comuni, delle Marche (23) e della provincia di Ascoli Piceno (4), che hanno ottenuto questo finanziamento. Ed è solo l’ultimo di una lunga serie. Grazie, infatti, al lavoro continuo e congiunto degli uffici e dell’Amministrazione comunale, negli ultimi cinque anni, Monteprandone può vantare una tale mole di progetti e di fondi, ben 10.628.500 euro provenienti dal PNRR, che ci permetteranno di rigenerare tutto il patrimonio edilizio scolastico comunale per garantire ai nostri concittadini più piccoli spazi adeguati in cui crescere e diventare i cittadini di domani”.