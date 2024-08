Monsampolo del Tronto ospita l’evento “BattiCuore d’Argento – Il Ballo è Vita” Domenica 11 agosto alle ore 21 in piazza Falcone e Borsellino

“BattiCuore d’Argento – Il Ballo è Vita” non vuole essere solo un’occasione per ballare insieme ma una manifestazione dedicata in toto alla terza età, con iniziative di sensibilizzazione e prevenzione su vari temi. Un nuovo evento che porterà l’emozione delle grandi orchestre di liscio e degli artisti di musica tradizionale nelle piazze delle Marche, promuovendo la socializzazione e il benessere fisico e psicologico degli over 65.

Il nome “BattiCuore” simboleggia sia i battiti del cuore, emblema di vita e salute, sia il ritmo della musica. “D’Argento” si riferisce agli anni d’argento, ovvero la terza età, mentre “Il Ballo è Vita” sottolinea il ruolo del ballo liscio nel promuovere una vita attiva e sociale.

L’organizzazione dell’evento è curata dall’associazione Eventi Cultura Marche insieme a Vera Tv, canale 11 per le Marche e 79 per l’Abruzzo, ed Event, con il patrocinio del Consiglio regionale delle Marche, del Bim Tronto e del Comune di Monsampolo del Tronto. «Questo nuovo evento culturale, sociale e musicale contribuirà a portare nel borgo di Monsampolo del Tronto una serata di festa e non solo- ha dichiarato il Presidente Bim Tronto Luigi Contisciani -. Uniamo al ballo anche un messaggio importante di sensibilizzazione su temi importanti quali la prevenzione delle truffe agli anziani e la prevenzione sanitaria con particolare attenzione a patologie come l’Alzheimer. Stiamo vivendo un periodo storico molto complesso dove le innovazioni tecnologiche avanzano e ci si sente fragili, inadeguati e spesso soli di fronte alle insidie che si nascondono dietro semplici messaggi sul telefonino. Anche il Bim Tronto si mette al fianco dei cittadini per sostenerli ed aiutarli con una corretta informazione di carattere sociale».

L’evento si propone di ribadire come la Regione Marche sia una Terra di Benessere, promuovendo uno stile di vita sano e attivo. «Il Consiglio Regionale Assemblea Legislativa delle Marche ha voluto sostenere con forza la manifestazione “Battiti d’Argento – Il Ballo è Vita” – sottolinea il consigliere Andrea Assenti che si è speso in prima persona per la sostenere l’iniziativa -. Gli over 60 sono una risorsa preziosa per la nostra comunità, e iniziative come questa sono cruciali per promuovere il benessere fisico, mentale e sociale di questa fascia di popolazione». Il consigliere regionale ha voluto ribadire l’importanza di dedicare manifestazioni alla terza età significa per riconoscere e valorizzare il contributo che offrono alla società, garantendo loro momenti di svago e di crescita personale. «Incoraggiare la partecipazione attiva degli anziani attraverso manifestazioni come ‘Battiti d’Argento’ è un segno di rispetto e attenzione verso chi ha ancora tanto da offrire – dice Assenti -. Continueremo a promuovere e sostenere iniziative che abbiano al centro la salute e il benessere dei nostri anziani, perché il loro benessere è il benessere di tutta la nostra comunità».

La collaborazione con la Event di Sandro Simonetti, nota per eventi di successo come Ulla e ’80 ’90 discoteca, garantisce una gestione professionale e di alta qualità. «Questa serata rappresenta un punto di partenza di un progetto molto ambizioso che mette al centro la terza età e che intende far divertire gli over 65 troppo spesso dimenticati in questo genere di iniziative – sottolinea Simonetti -. Si tratta, dunque, di una data zero di un format che la Event ha deciso di mettere a punto insieme con Vera Tv che, dai dati Auditel, è l’emittente più vista nelle Marche con l’obiettivo di lanciarlo nel 2025».

Durante la manifestazione, saranno promosse importanti iniziative di sensibilizzazione su temi rilevanti per gli over 65: prevenzione alle truffe, sicurezza, controlli sanitari, alternative alla solitudine e tutto ciò che può contribuire al benessere fisico e psicologico della terza età. Stand informativi, come quello delle forze dell’ordine per portare avanti campagne contro le truffe agli anziani e quello dell’AST per la prevenzione sanitaria con particolare attenzione a patologie come l’Alzheimer, saranno presenti per offrire supporto e informazioni utili.

L’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli ha accettato l’invito a partecipare all’evento sarà presente con uno stand dove alcuni operatori sanitari forniranno informazioni mirate al target di popolazione, soprattutto anziani, per il quale è stata organizzata la manifestazione. Oltre alle brochure sugli screening verrà consegnato il codice europeo contro il cancro con i suggerimenti per prendersi cura di sé. Verranno, inoltre, illustrati i servizi e i criteri che permettono all’anziano di essere curato nel proprio domicilio dal medico di famiglia e verrà distribuito il questionario Stili di vita-Minimal advice con il quale il cittadino potrà interrogarsi sul proprio stile di vita in riferimento al consumo di alcol e di tabacco, all’alimentazione e all’attività fisica. «Nel caso in cui la persona fosse interessata a lavorare sul proprio stile di vita – dice il direttore del distretto sanitario di San Benedetto dell’Ast di Ascoli, Maria Teresa Nespeca – potrà fare riferimento al proprio medico di medicina generale che saprà dare i giusti consigli. Siamo felici di partecipare a questo evento e di potere, in questo modo, contribuire alla corretta informazione di ciò di cui possono avere bisogno dal punto di vista sociosanitario le persone anziane, ma anche le altre fasce della popolazione».

L’inizio delle serate è previsto per le ore 21 con l’esibizione live di Christian Derazza, conduttore di Vera Tv e volto della trasmissione “Portami a Ballare”. A seguire, alle 22, la performance di una grande orchestra o di un artista nazionale. La prima data sarà domenica 11 agosto in Piazza Falcone Borsellino, a Stella di Monsampolo del Tronto, con la partecipazione della Matteo Tarantino Orchestra.

«La serata – spiega Derazza – sarà un’occasione unica per celebrare insieme la musica e il ballo, offrendo anche momenti di riflessione e informazione utili per la terza età. La prima parte sarà strutturata con alcune delle mie esibizioni live, proponendo brani del mio repertorio e canzoni di grandi artisti della musica tradizionale, trasmesse attraverso il maxischermo della Event. In pratica daremo vita ad una puntata live di ‘Portami a Ballare’, che è, di fatti, la trasmissione di intrattenimento più seguita delle Marche. Dalle 22, entreremo nel clou della serata con il concerto di Matteo Tarantino, un artista di grande talento e carisma, noto per la sua capacità di coinvolgere il pubblico con un repertorio che spazia dalle canzoni popolari al liscio. Ringrazio il nostro editore Bachisio Ledda per il suo supporto in questa avventura dedicata alla terza età».

La stessa Vera Tv riprenderà integralmente l’evento che sarà poi messo in onda, successivamente, sul canale 11 per le Marche e 79 per l’Abruzzo. «Il nostro obiettivo è quello di fare qualcosa di concreto per gli anziani, combattere la solitudine e offrire loro momenti di gioia e socializzazione – dichiara il direttore responsabile di Vera Tv, Gloria Caioni -. Ogni giorno riceviamo moltissime telefonate dagli spettatori, in particolare per le trasmissioni del nostro amato Christian Derazza. Il suo programma ‘Portami a Ballare’ è diventato un appuntamento fisso per un pubblico di over 65 anni, che lo chiamano per un saluto o per avere un po’ di compagnia. La chiave del nostro successo è proprio questa: con le nostre trasmissioni di musica e intrattenimento, facciamo sentire i nostri spettatori parte della famiglia di Vera TV».

Il ballo liscio aiuta a migliorare la coordinazione, la mobilità e la resistenza fisica. Psicologicamente, può ridurre lo stress, migliorare l’umore e combattere la depressione. Questo evento mira a dimostrare come il ballo liscio possa essere una parte vitale della vita degli anziani, aiutandoli a mantenere la salute fisica e mentale, e promuovendo una vita sociale ricca e attiva.

A supportare questa iniziativa, anche l’amministrazione comunale di Monsampolo del Tronto con il sindaco Massimo Narcisi che ha mostrato soddisfazione per la realizzazione dell’evento che si svolgerà nella nuova piazza Falcone e Borsellino. «Questo appuntamento rappresenta una grande opportunità per il nostro territorio perché avremo l’opportunità di poter assistere all’esibizione della Matteo Tarantino Orchestra, band tra le più conosciute tra gli amanti del ballo liscio. – ha detto il primo cittadino – Ma, soprattutto, avremo l’opportunità di accendere i riflettori e avere un focus importante sugli over 65. La presenza delle istituzioni, dei carabinierie dell’Ast rende tutto più significativo e nobile. L’auspicio è che l’appuntamento di Monsampolo sia l’inizio di una attività che continuerà su tutto il territorio marchigiano».

“BattiCuore d’Argento – Il Ballo è Vita” si propone come un evento di grande impatto culturale e sociale, destinato a diventare un appuntamento fisso per la terza età e per gli amanti della musica tradizionale nelle Marche.