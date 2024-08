Appuntamento domenica 25 agosto a Roccafluvione con il Festival dell’Appennino Al termine di un'escursione da 8,6 km ci sarà il concerto di Riccardo Tesi con il suo Elastic Trio

Nuovo appuntamento con il Festival dell’Appennino inclusivo di natura domenica 25 agosto con “Tutte le strade portano… ad Osoli” con Riccardo Tesi – Elastic Trio ad Osoli di Roccafluvione (AP). Inizieremo con un’escursione immersa nei verdissimi boschi e nel pomeriggio il concerto di Riccardo Tesi – Elastic Trio.

Guido Castelli, Commissario Straordinario al sisma 2016: “Per questa nuova tappa del Festival dell’Appennino la manifestazione giunge a Roccafluvione, Comune posto alle pendici dei monti Sibillini attraversato da cammini che consentono passeggiate ed escursioni in una natura rigogliosa. E’ un territorio dalle importanti potenzialità attrattive, che merita di essere maggiormente conosciuto attraverso la valorizzazione turistica. Ed è proprio per creare occasioni di socializzazione e portare nuovi visitatori nei territori del sisma che il Festival ha voluto puntare sulla cultura, l’aggregazione e le attività escursionistiche. Perché, se è vero che l’opera di ricostruzione è la mia e la nostra priorità, quella di riparazione economica e sociale è fondamentale per dare alle nostre comunità opportunità di crescita e sviluppo sostenibile. Per rendere i nostri territori più accessibili e fruibili poi, le vie di collegamento sono essenziali e proprio per questo l’intervento sulla strada provinciale numero 65 Roccafluvione-Palmiano rientra tra quelli prioritari messi in campo dalla Struttura commissariale, dal momento che questa infrastruttura consente gli spostamenti verso Ascoli e con i comuni limitrofi. Sono ancora molte le opere da realizzare nel cratere, ma il cambio di passo impresso nella ricostruzione pubblica e privata induce a un ottimismo che vogliamo sostenere attraverso un crescente numero di cantieri. In questo quadro iniziative abbiamo voluto che fosse presente anche il Festival dell’Appennino, reso possibile grazie alla collaborazione dei quattro Bim coinvolti. Anche così contribuiamo a rivitalizzare e a sostenere comunità che hanno dovuto vivere difficoltà estreme”.

Luigi Contisciani, Presidente Bim Tronto: “Quest’anno, insieme al Commissario Straordinario alla Ricostruzione Sisma 2016 Guido Castelli e alla collaborazione dei Bim Vomano-Tordino Teramo, Bim Nera-Velino Cascia e Bim Nera-Velino Rieti, portiamo a riscoprire l’Appennino centrale nei luoghi del cratere sisma 2016-2017. La sinergia creata con gli altri Bim ha permesso di individuare location suggestive e offrire eventi di spessore a turisti, curiosi e appassionati di montagna, trascorrendo un’intera giornata in splendidi territori che necessitano di queste manifestazioni per favorire la coesione sociale e per mantenere sempre un faro acceso.”

Emiliano Sciamanna, sindaco di Roccafluvione: “Il Festival dell’Appennino è un evento conclamato da anni che oggi attraversa 4 regioni ed è una cassa di risonanza per i nostri territori che hanno subito grandi danni dopo il sisma. Grazie a tanti cittadini che resistono, riusciamo ad essere ancora vivi. Osoli offre un panorama e elle bellezze importanti per far conoscere il nostro territorio a chi non lo conosce. E’ importante ricostruire anche il tessuto sociale e i rapporti per tornare a vivere nei nostri paesi. Il nostro compito è garantire la voglia e la possibilità di andare in questi luoghi e viverli quotidianamente. Gestire questi territori è difficile, con costi di viabilità e vivibilità alti, l’auspicio è che se si vuole contare su un turismo lento, fatto di piccoli borghi, bisogna investire e valorizzare.”

Il ritrovo per l’escursione è alle ore 8.45 a Osoli di Roccafluvione con partenza alle ore 9.00.

L’escursione è un anello con partenza e rientro ad Osoli di Roccafluvione, ha una difficoltà E (Escursionistico per tutti) è lunga 8,6 km, con un dislivello di 460 mt e un tempo di percorrenza di circa 4 ore e mezza.

Al rientro dall’escursione ci sposteremo presso la Chiesetta di San Giovanni a Pesaturo, troverete le indicazioni sul posto per raggiungerla, pranzo libero con possibilità di usufruire del punto ristoro. MENÙ: 2 pezzi di focaccia farciti (mortadella; cotto e pomodoro) | 2 “nuvolette” fritte con crudo | 1 bustina di chips (patatine sottili fritte) | 2 “nuvolette” fritte con Nutella | 1 coca o birra (a scelta) Tot. € 15,00.

Alle 15.00 messa presso la Chiesetta di San Giovanni di Pesaturo di Roccafluvione.

Alle 16.30 concerto di Riccardo Tesi con il suo Elastic Trio. Riccardo Tesi, organettista e compositore di fama internazionale, con il chitarrista Vieri Sturlini ed il percussionista Francesco Savoretti daranno vita ad una musica brillante con ritmi travolgenti uniti a melodie poetiche ed evocative.

La partecipazione è gratuita ma è necessaria la prenotazione al fine di organizzare meglio l’evento, compilando il form della data sul sito www.festivaldellappennino.it.

Raccomandazioni:

obbligatorio indossare scarpe da trekking

avere con sé almeno un litro d’acqua

portare felpa/kway e telo/stuoia

consigliato un cambio completo da lasciare in auto

Festival dell’Appennino 2024, inclusivo di natura

Il Festival è promosso da Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e Bim Tronto, con la collaborazione di Bim Vomano-Todino Teramo, Bim Nera-Velino Cascia e Bim Nera-Velino Rieti, Regione Marche, Regione Umbria, Regione Abruzzo, Regione Lazio, Camera di Commercio delle Marche, Camera di Commercio dell’Umbria, Camere di Commercio Gran Sasso d’Italia, Camera di Commercio Rieti-Viterbo, in sinergia con i 22 Comuni dell’Appennino centrale, partner dell’evento, Accumoli, Acquasanta Terme, Amatrice, Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Civitella del Tronto, Colledara, Comunanza, Esanatoglia, Force, Leonessa, Montefortino, Montegallo, Montemonaco, Norcia, Pieve Torina, Rieti, Roccafluvione, Rotella, Sant’Anatolia di Narco, Torricella sicura, Ussita, Venarotta, con la direzione artistica dell’Associazione Culturale Appennino up e Mete Picene.