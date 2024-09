Fashion Mood, la voce dei protagonisti: l’impegno di Anna Maria Dichiara per il futuro della moda "Mi metterò a disposizione per lasciare qualcosa di importante a chi verrà dopo di me"

Edizione da ricordare per Fashion Mood, la tradizionale sfilata di moda promossa dalla CNA di Ascoli Piceno sulle passerelle di San Benedetto e Grottammare che il 25 e 26 luglio scorsi ha festeggiato i primi 10 anni all’insegna della moda e del saper fare.

10 anni di creatività, passione e storie di piccola impresa, che nonostante le difficoltà del settore del fashion continua a rappresentare un valore aggiunto per il territorio. Storie come quella di Anna Maria Dichiara, titolare de “Le spose di Francesca”, azienda specializzata in abiti da sposa e cerimonia che nell’atelier e showroom di Civitanova Marche offre da quasi 50 anni professionalità e competenza a clienti provenienti da tutto il mondo.

Il marchio “Le spose di Francesca” debutta ufficialmente nel 1976, grazie a una fortunata e felicissima intuizione della stessa Anna Maria, che proprio alla vigilia delle proprie nozze elabora un progetto imprenditoriale che le cambierà la vita.

«Mi sono sposata nel 1975 – racconta – All’epoca ero già modellista e, mentre ero alla ricerca di un abito per me, ho avuto l’idea di sviluppare una linea di capi esclusivi e innovativi, dando vita a delle creazioni uniche in base alle necessità e ai desideri delle singole clienti».

Inizia così l’avventura di Anna Maria e “Le spose di Francesca”, brand che a partire dal nome di una delle sue due figlie ha saputo impreziosire i momenti più lieti nella vita di centinaia di spose.

Da sempre in prima linea nelle iniziative targate CNA, da 10 anni a questa parte Anna Maria e le sue creazioni rappresentano uno dei pilastri di Fashion Mood. L’edizione del decennale, che ha visto sfilare in passerella alcune interessanti anticipazioni della collezione 2025, è solo l’ultima tappa di un percorso che, fin dagli esordi, vede Anna Maria Dichiara e la CNA di Ascoli Piceno insieme per promuovere le eccellenze sartoriali marchigiane.

Per questa ragione, nel corso della tradizionale sfilata di Grottammare, Anna Maria ha ricevuto dal presidente nazionale CNA Dario Costantini un premio speciale per aver preso parte a tutte le edizioni, rappresentando un prezioso esempio da seguire per i più giovani. È proprio alle nuove generazioni che Anna Maria rivolge una dedica speciale, condividendo con l’associazione territoriale di Ascoli la volontà di mettere a disposizione degli stilisti di domani un autentico patrimonio di esperienze e conoscenze.

«Il mio consiglio è mettere tanta passione in ciò che si fa – afferma Anna Maria – Mercoledì una ragazza inizierà il proprio percorso lavorativo insieme a me: vorrei con tutto il cuore tramandarle quello che ho imparato in questi quasi 50 anni, trasmettendole la mia grande passione per questo lavoro, che a mio avviso è ciò che troppo spesso manca di questi tempi.

Io, come tanti altri, sono partita da zero, frequentando le scuole serali perché i miei genitori non hanno avuto la possibilità di farmi andare a scuola. Lavoravo di giorno e studiavo di notte, il che mi ha permesso di buttarmi nel lavoro a capofitto e con ambizione. È questo che vorrei vedere nei giovani: avere passione e ambizione è fondamentale, specie per chi impara un mestiere.

Non voglio buttare via tutto ciò che ho imparato – aggiunge – bensì mi piacerebbe poterlo tramandare alle nuove generazioni, Una volta concluso il mio percorso professionale, insieme alla CNA, mi metterò a disposizione per lasciare qualcosa di importante a chi verrà dopo di me, insegnando gratuitamente agli altri per evitare di perdere per sempre i nostri mestieri e formare dei giovani volenterosi e pronti a mettersi in gioco».

«Anna Maria è stata tra le prime a credere in un progetto che, anche grazie al talento, all’entusiasmo e alle idee dei nostri maestri artigiani, ha tagliato il traguardo della decima edizione – dichiara Irene Cicchiello, responsabile CNA Federmoda Ascoli Piceno – Anno dopo anno, collezione dopo collezione, “Le spose di Francesca” continuano a brillare sulla passerella di Fashion Mood con una costanza e una dedizione senza pari.

Nonostante le soddisfazioni umane e professionali di quasi 50 anni di carriera, inoltre, Anna Maria non rinuncia a pensare ai giovani e al futuro del proprio mestiere. Il suo è un esempio encomiabile, che come associazione riteniamo indispensabile promuovere per trasmettere alle nuove generazioni l’importanza del saper fare Made in Marche».

da: CNA Ascoli Piceno