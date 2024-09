Minaccia di morte un ristoratore e aggredisce i Carabinieri con un coltello: arrestato La vicenda, avvenuta ad Ascoli Piceno, ha visto protagonista un uomo di 53 anni

Un 53enne di origini belghe è finito in manette nei giorni scorsi ad Ascoli Piceno, in quanto responsabile di un’aggressione ai danni dei Carabinieri che si erano presentati presso la sua abitazione.

Il soggetto in questione era balzato all’attenzione delle forze dell’ordine già da qualche mese, a causa di ripetuti atti vandalici e minacce che avevano visto coinvolto un noto ristoratore del capoluogo piceno. Negli ultimi giorni quest’ultimo si è rivolto ai militari dopo essere stato nuovamente minacciato dal 53enne, stavolta con l’ausilio di una pistola.

Dapprima l’uomo è stato intercettato in un bar di Ascoli, dichiarandosi estraneo a ogni accusa. I Carabinieri lo hanno poi seguito fino alla sua abitazione, in zona Porta Maggiore, in modo da accertare l’eventuale presenza dell’arma da fuoco: per tutta risposta, il 53enne si è scagliato contro di loro brandendo un coltello da pane, venendo bloccato e ammanettato. Si trova ora agli arresti domiciliari per stalking, danneggiamento aggravato, minacce, violenza privata, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.