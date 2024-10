Castel di Lama, automobile esce di strada e finisce in un fossato Illeso il conducente

247 Letture Cronaca

Incidente stradale a Castel di Lama nella mattinata di giovedì 24 ottobre: un’automobile è uscita di strada lungo la Provinciale “Mezzina”, finendo in un fossato posto a lato della carreggiata.

L’episodio è avvenuto poco dopo mezzogiorno secondo una dinamica non ancora pienamente accertata. Per recuperare il veicolo, finito in un dirupo profondo circa cinque metri, i Vigili del Fuoco del comando di Ascoli sono dovuti ricorrere all’utilizzo dell’autogru. La vettura è stata infine riportata in strada dopo quasi due ore di sforzi. Illeso il conducente.