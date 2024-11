Si apre la rassegna “Energie Vive” a Grottammare Sabato 23 novembre Giulia Merelli sarà sul palco del teatro delle Energie con il monologo "L'una"

56 Letture Cultura e Spettacoli

Energie Vive 24/25 rassegna proposta da Comune di Grottammare e Associazione Profili Artistici con AMAT e il contributo di MiC e Regione Marche al Teatro delle Energie di Grottammare, si apre sabato 23 novembre con Giulia Merelli nel monologo “L’una”, messo in scena con le improvvisazioni al pianoforte di Fabio Capponi.

“L’una” è il monologo di Una, ragazza confinata in una stanza che trascorre le sue giornate cercando di vivere, virtualmente, la bellezza di altri. Come? Una legge poesie, canta canzoni, recita monologhi rubati da storie e personaggi avvincenti. Li assapora e li elabora per coglierne la luce nascosta. La scena è una piccola scatola, con oggetti di legno, metallo e plastica. Il monologo è un flusso di coscienza che alterna diversi stili di recitazione, leggeri e profondi, comici e delicati. Nel mezzo dello spettacolo, alcuni spettatori vengono chiamati sul palco per partecipare a un gioco teatrale. La colonna sonora è interamente improvvisata. Con contaminazioni tratte da film, musiche, poesie, mitologia e mistica, il monologo esplora il senso di vuoto che ogni essere umano percepisce dentro di sé ma di come una relazione permetta di assorbire la luce dell’altro.

A seguire, la rassegna propone, il 7 dicembre Fabrizio Martorelli in “Canto di Natale” di Dickens, Il 21 Simone Tangolo e Valeria Impagliazzo in “Per lei, nel giorno del suo compleanno”, di Francesco Bianchi. Il 18 gennaio Roberto Marinelli è in scena con “Radio Macbeth”, mentre il 22 febbraio ci sono Jacopo Cinque, Alessio Esposito, Amedeo Monda e Laura Pannia e il Gruppo della Creta con “Beati voi che pensate al successo, noi soli pensiamo alla morte e al sesso”. L’8 marzo Barbara Alesse ed Ernesta Argira interpretano “Una commedia all’Almodovar-La rosa de dos aromas” del messicano Emilio Carballido e il 22 marzo il palco è per Rosetta Martellini, con la musica dal vivo di Michele Scipioni, in “Brokeback Mountain”. Chiusura il 12 aprile con Teatro CAST in “Casa di bambola” di Ibsen.

Biglietti di posto unico in vendita a 10 euro alla Biglietteria del Teatro delle Energie (via Ischia, tel. 331 2693939) aperta il giorno di spettacolo dalle 19.30. Info e prevendite AMAT 071/2072439, on line su vivaticket.com.

Inizio ore 21.