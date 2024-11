Arrestato a San Benedetto il presunto autore di una violenza sessuale su una 17enne I fatti risalgono alla notte tra il 14 e 15 settembre

Un 24enne di origini egiziane è finito in manette nella mattinata di mercoledì 20 novembre a San Benedetto del Tronto: è ritenuto responsabile di una violenza sessuale commessa nel settembre scorso ai danni di una ragazza di 17 anni.

Nella notte tra sabato 14 e domenica 15 settembre, la vittima era stata rinvenuta in stato confusionale nei pressi del torrente Albula: nelle ore seguenti aveva poi confidato ai soccorritori di essere stata stuprata da un individuo, il quale l’aveva poi abbandonata in un fossato dopo aver abusato di lei.

Grazie alle informazioni ricavate dalle telecamere di sicurezza presenti in città, i Carabinieri sono stati in grado di ricostruire la vicenda. La ragazza sarebbe stata avvicinata dal 24enne all’esterno di un locale, al termine di una lite con una sua amica: il giovane si sarebbe offerto di darle un passaggio in auto, per poi portarla invece in un luogo appartato dove l’aveva violentata.

Mercoledì il 24enne è stato riconosciuto dai militari mentre si trovava nel centro di San Benedetto. Alla vista delle forze dell’ordine si è dato immediatamente alla fuga, venendo bloccato dopo un breve inseguimento. Si trova ora recluso nel carcere di Marino del Tronto con l’accusa di violenza sessuale aggravata.