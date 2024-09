Choc a San Benedetto del Tronto, 17enne denuncia di essere stata violentata L'episodio risale alla notte tra sabato e domenica: indagini in corso da parte dei Carabinieri

Indagini in corso a San Benedetto del Tronto sul presunto caso di violenza sessuale avvenuto in città nella notte tra sabato 14 e domenica 15 settembre.

La vittima, una ragazza di soli 17 anni, è stata trovata nel fossato adiacente al torrente Albula: sebbene in stato confusionale, è stata in grado di confidare ai soccorritori di essere stata stuprata, riuscendo poi a fornire alcune indicazioni che potrebbero rivelarsi utili per l’identificazione del responsabile.

Dopo le prime cure del caso, i sanitari del 118 hanno trasportato la giovane all’ospedale “Madonna del Soccorso” per tutti gli accertamenti di routine. Sull’episodio indagano i Carabinieri del comando locale.