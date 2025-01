Prosegue ad Ascoli Piceno la rassegna “Ridendo e sognando” Venerdì 31 gennaio al teatro dei Filarmonici

149 Letture Cultura e Spettacoli

Venerdì 31 gennaio al Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno Roberto Palumbo e Frate Mago sono i protagonisti di “Una sera di magia”, con la conduzione di Gloria Conti per il secondo appuntamento di Ridendo e sognando, iniziativa del Comune di Ascoli Piceno e dell’AMAT, con il contributo di Regione Marche e MiC, in collaborazione con Agenzia di Spettacolo Lido degli Aranci.

Roberto Palumbo, maestro dell’intrattenimento con all’attivo molti riconoscimenti per le sue doto artistiche, sa entusiasmare il pubblico in un crescendo di effetti magici, un recital unico che propone un viaggio nella magia di ultima generazione, tra colpi di scena, effetti di mentalismo inspiegabili e momenti di grande emozione. Il tema che lega lo spettacolo è il tempo, tunnel spazio-temporali mettono in dialogo passato e futuro in una dimensione fantascientifica. Si sperimenterà un nuovo modo di concepire il tempo all’interno di illusioni impossibili, si entrerà nella macchina del tempo provando stupore, divertimento e, soprattutto, sensazione di autentica magia.

Padre Gianfranco Priori appartiene all’Ordine dei Cappuccini ed è conosciuto da tutti come “Frate Mago”. Spesso ospite del Maurizio Costanzo Show, ha partecipato a numerose trasmissioni televisive tra le quali I fatti vostri di Magalli. Noto in tutta Italia per i suoi spettacoli, ha allietato anche le platee degli italiani in Canada e in Svizzera. Si è esibito anche davanti a Papa Francesco, in Vaticano. Decine le sue apparizioni in spettacoli teatrali e di piazza, con il suo tipico modo di proporsi (“sempre con la tonaca da frate”) che lo ha reso personaggio speciale nel mondo dello spettacolo. Diventato responsabile delle missioni estere cappuccine, alimenta molti progetti in Africa. Dalla sua attività nascono realizzazioni caritative in quel continente, dai pozzi alle chiese, dalle scuole alle adozioni internazionali.

Inizio spettacolo ore 21. Ingresso gratuito con ritiro del biglietto presso la Biglietteria del Teatro 0736 298770.