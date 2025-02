Venerdì 14 e sabato 15 febbraio doppio appuntamento letterario nel Piceno Il libro "Gustosissimo. Favole, ricette, emozioni da impastare" sarà presentato a Offida e Grottammare

Il libro ‘Gustosissimo. Favole, ricette, emozioni da impastare’ scritto da Claudia Brattini e Carolina D’Angelo con le illustrazioni di Valeria Colonnella, sarà protagonista di due nuove presentazioni nelle Marche. Dopo il successo degli eventi al Teatro Antoniano di Bologna e alla Libreria Aribac di Milano, le autrici tornano per condividere il loro viaggio tra cibo, emozioni e creatività.

Il primo incontro si terrà venerdì 14 febbraio, alla Biblioteca maestro Portelli di Offida, mentre il secondo avrà luogo sabato 15 febbraio, nella Biblioteca M. Rivosecchi a Grottammare. Due imperdibili opportunità per scoprire il gusto di mettere le mani in pasta e cucinare insieme.

Attraverso piatti ispirati alle emozioni – dalla felicità alla rabbia, dalla paura all’amore – il libro invita grandi e piccoli a celebrare non solo il mangiare sano e i prodotti tipici del territorio, ma anche a vedere la cucina come luogo in cui ci si incontra, si condivide e si cresce, riscoprendo il valore del cucinare insieme come occasione di ascolto e connessione.

Durante gli incontri, le autrici e l’illustratrice dialogheranno con l’editore Simone Giaconi esplorando i temi del libro. A seguire ci sarà un laboratorio per bambini e famiglie ‘LEGGERE è UN GIOCO’.