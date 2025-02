Siglata la convenzione tra Provincia e Comune di Ascoli sul parcheggio in viale della Repubblica Il presidente Loggi: "Spazio importante per la sosta in un’area urbana ad alta frequentazione"

Provincia e Comune di Ascoli Piceno hanno predisposto una convenzione per l’utilizzo del parcheggio sito in Viale della Repubblica di fronte alla sede degli uffici provinciali.

Entrando nel merito dell’accordo l’Amministrazione Provinciale, proprietaria dell’area, concederà in comodato gratuito al Comune lo spazio di mq 1.465, attualmente brecciato e piantumato con l’impegno, a carico dell’Amministrazione Comunale, di eseguire i necessari lavori di sistemazione, delle recinzioni e della segnaletica orizzontale e verticale nonché di provvedere all’attività di manutenzione.

“Si tratta di una sinergia proficua tra enti pubblici – evidenzia il Presidente Sergio Loggi – con l’obiettivo di mettere a disposizione della comunità picena uno spazio importante per la sosta in un’area urbana ad alta frequentazione e caratterizzata dalla presenza di vari istituti scolastici. Ho già firmato il Decreto di presa atto della convenzione che autorizza il servizio preposto dell’Ente a promuovere tutti gli adempimenti necessari al perfezionamento dei procedimenti tecnico – amministrativi. Una volta operativa, la convenzione produrrà notevoli vantaggi per gli utenti degli uffici della Provincia e dell’Arpam, delle scuole prospicenti l’area e dei residenti della zona”.