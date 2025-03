Incidente agricolo a Monteprandone, uomo si ferisce con una motozappa Scattato per lui il trasferimento in ospedale

Soccorritori in azione nel primo pomeriggio di venerdì 14 marzo nel territorio di Monteprandone, dove un uomo è rimasto ferito in un incidente agricolo.

L’episodio è avvenuto poco prima delle ore 15.30 a Centobuchi. Lo sfortunato protagonista della vicenda stava adoperando una motozappa in un appezzamento di terreno quando, per cause tuttora da accertare, è rimasto incastrato tra le lame dell’arnese.

Sul posto sono quindi intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di San Benedetto del Tronto, che dopo aver smontato le lame hanno liberato l’uomo, poi affidato ai sanitari del 118 per il trasferimento in ospedale. Presenti anche i Carabinieri di zona per gli accertamenti del caso.