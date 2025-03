Incontro all’UTES di San Benedetto del Tronto sulle truffe digitali e tradizionali Si terrà sabato 22 marzo alle ore 17.30

L’idea di organizzare un incontro sulle truffe digitali e tradizionali nasce dall’esigenza di sensibilizzare il pubblico su un tema sempre più rilevante. Gli obiettivi principali sono:

Educazione e consapevolezza:

o Informare il pubblico sui vari tipi di truffe esistenti, sia digitali (come phishing, truffe via e-mail, frodi su social media, ecc.) che tradizionali (come truffe telefoniche, truffe al porta a porta, ecc.).

o Fornire strumenti per riconoscere segnali di allarme e situazioni sospette.

Prevenzione:

o Insegnare strategie di prevenzione per evitare di cadere vittima di truffe, come l’utilizzo di software di sicurezza, buone pratiche online e precauzioni quotidiane.

o Sottolineare l’importanza della protezione dei dati personali, come password sicure e il controllo delle informazioni condivise online.

Condivisione di esperienze e casi studio:

o Permettere ai partecipanti di raccontare esperienze personali di truffe subite, favorendo un confronto utile per imparare dai propri errori e da quelli degli altri. Presentare casi studio reali di truffe per mostrare come sono avvenute e quali errori sono stati fatti.

Promozione dell’uso responsabile delle tecnologie:

o Promuovere un uso consapevole e responsabile delle tecnologie, mettendo in evidenza il ruolo che ognuno di noi ha nella creazione di un ambiente online sicuro e protetto.

All’incontro saranno presenti esperti del settore di educazione finanziaria. L’incontro è aperto alla cittadinanza.