Doppio appuntamento per chiudere la stagione del teatro Ventidio Basso di Ascoli Sabato 22 e domenica 23 marzo con lo spettacolo di danza "Private Callas"

L’indimenticabile diva Maria Callas viene celebrata sabato 22 e domenica 23 marzo in Private Callas dalla Compagnia Artemis Danza, coreografia di Monica Casadei, al Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno per la conclusione della stagione in abbonamento promossa dal Comune con l’AMAT e realizzata con il contributo della Regione Marche e del MiC.

Maria Callas è stata la più grande cantante lirica di tutti i tempi, dotata di presenza scenica, voce e carisma come nessun’altra. La Voix du Siecle del 900 nella sua carriera ha portato in scena le più celebri eroine dell’opera: Norma, Desdemona, Tosca, Lucia, Butterfly, Violetta, Carmen, tutte legate da tragici destini.

Questa indimenticabile diva è al centro di questa creazione coreografica che mette in luce i chiari e gli scuri della sua vita segnata dal successo e da sofferenza e solitudine. Il dramma privato di una diva, cui sono stati negati infanzia e giovinezza prima e l’amore dopo, celato dietro il lusso della sua vita pubblica e la grandiosità delle eroine tormentate che interpretava sul palcoscenico. Una coreografia corale che mostra la tematica della violenza di genere nel suo aspetto più subdolo ed invisibile, indagando l’anima frammentata della Divina che incessantemente ha lottato per la propria affermazione e per il ruolo della donna nella società. Un progetto che si aggancia alla tradizione del melodramma e riporta lo spirito ribelle della Callas in chiave contemporanea.

Ideazione, coreografia, scene, luci e costumi sono di Monica Casadei, sound design, creazioni video Fabio Fiandrini, la produzione dello spettacolo è di Compagnia Artemis Danza, coproduzione Fondazione Teatro Comunale di Ferrara, con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna -Assessorato alla Cultura e Paesaggio, Comune di Parma.

Informazioni: biglietteria del Teatro 0736 298770, vendita on line su www.vivaticket.com.

Inizio spettacolo sabato ore 20.30, domenica ore 17.30.