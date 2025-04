Pick up finisce in un dirupo a Montefiore dell’Aso Per il conducente, soccorso da Vigili del Fuoco e 118, si è reso necessario il trasporto in ospedale in eliambulanza

Vigili del Fuoco e sanitari del 118 sono intervenuti nella tarda mattinata di mercoledì 9 aprile nel territorio di Montefiore dell’Aso, dove un automobilista è finito in una scarpata mentre era alla guida del proprio mezzo.

L’incidente stradale ha avuto luogo intorno a mezzogiorno lungo la Provinciale 133: il conducente di un pick up ha perso il controllo del proprio veicolo, finendo così in un dirupo profondo circa dieci metri.

L’uomo, unico occupante del mezzo, è rimasto intrappolato nell’abitacolo. Così i Vigili del Fuoco del comando di San Benedetto del Tronto lo hanno estratto dalle lamiere, per poi riportarlo sulla sede stradale su una barella: in tal frangente sono state adottate particolari tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviali) per garantire l’incolumità del ferito. Per quest’ultimo, dopo le prime cure prestate dal personale del 118, è stato disposto il trasferimento in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona. La vettura è infine stata recuperata con un’autogru messa a disposizione dai Vigili del Fuoco di Macerata.