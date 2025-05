Castorano, taglio del nastro per la mostra dedicata a Nilde Iotti "Nilde e il principio d'uguaglianza" sarà inaugurata sabato 10 maggio

96 Letture Cultura e Spettacoli

Sarà inaugurata sabato 10 maggio alle ore 17:00 presso la sala espositiva di Via Castellana n°3 (ex falegnameria Aernestì) a Castorano la mostra “Nilde e il principio d’uguaglianza”, a cura di Stefano Schiavoni e Simona Zava, organizzata dall’Associazione Libertà di Creare in collaborazione con l’Associazione Punti di Vista e promossa da Fondazione Nilde Iotti e Museo Nori De ’Nobili- Centro Studi sulla Donna nelle Arti Visive Contemporanee, da Biblioteca archivio “Vittorio Bobbato”, dal Comune di Monterubbiano e dal Comune di Trecastelli, con il patrocinio del Comune di Castorano.

La mostra è dedicata a Nilde Iotti, la prima donna in Italia ad aver ricoperto il ruolo di Presidente della Camera dei Deputati. Una vita dedicata alla politica, da componente dell’Assemblea Costituente e membro della commissione per le politiche familiari all’impegno nel Parlamento Italiano e del Parlamento Europeo, dove si è battuta per l’elezione diretta dei parlamentari. L’esposizione non riproduce foto storiche ma ricostruisce la storia e l’impegno di Nilde Iotti attraverso l’occhio di alcune artiste fotografe: la cultura rende omaggio ad una donna e alle battaglie per i diritti.

Durante l’inaugurazione interverranno: Vincenzo Allevi (Presidente dell’Assoc.ne Libertà di Creare), Meri Marziali (Sindaco del Comune di Monterubbiano), Enrico Piergallini (Docente ed ex sindaco di Grottammare), Don Leonardo (Parroco della parrocchia di Santa Maria della Visitazione) e Massimo Straccia (Presidente Assoc.ne Punti Di Vista Foto).

La mostra sarà aperta tutti i sabati e le domeniche, fino al 25 maggio 2025 dalle ore 16:00 alle ore 18:30, con ingresso libero, per visite al di fuori degli orari prefissati si può contattare il 339-1180303.