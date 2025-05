Donna di 37 anni arrestata per aver tentato di strangolare una studentessa L'episodio, che ha visto protagonista una pregiudicata originaria di San Benedetto, si è verificato a Bergamo

Una 37enne originaria di San Benedetto del Tronto, S.P. le sue iniziali, è finita in manette a Bergamo dopo aver tentato di strangolare una studentessa di 22 anni.

Già nota alle forze dell’ordine per diversi precedenti, nella mattinata di lunedì 19 maggio la donna si è scagliata contro la giovane arrivandole alle spalle: le ha quindi avvolto un laccio intorno al collo, stringendo sempre più la presa.

Fortunatamente, la ragazza è riuscita a liberarsi per poi cercare aiuto. Grazie alle testimonianze di alcuni presenti, le forze dell’ordine hanno rintracciato poco dopo la 37enne, la quale, di fronte alle domande dei poliziotti sul movente alla base del suo gesto, avrebbe dichiarato di aver aggredito la vittima in quanto attanagliata da un profondo senso di soffocamento: già nei mesi scorsi, peraltro, era stata denunciata per episodi analoghi commessi ai danni di altre due donne. Scattato per lei l’arresto con l’accusa di lesioni aggravate: la 22enne se l’è cavata con una prognosi di una settimana.