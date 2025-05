Incidente in parapendio, soccorsi in azione a Montemonaco Vigili del Fuoco e personale del Soccorso Alpino sono intervenuti nella notte sul monte Vettore

Un individuo di nazionalità polacca è stato soccorso nella serata di giovedì 22 maggio nel territorio di Montemonaco.

L’uomo, caduto nei pressi del monte Vettore mentre stava praticando parapendio, è finito in un punto particolarmente impervio situato tra Cima Forca Viola e Cima del Redentore, a un’altitudine di circa 2.000 metri.

Non senza difficoltà, legate alle condizioni metereologiche sfavorevoli e alla presenza di neve e ghiaccio, Vigili del Fuoco e personale del Soccorso Alpino sono riusciti a raggiungere il ferito intorno alle ore 21.00. Per proteggersi dalle temperatura rigide, l’uomo è stato costretto ad avvolgersi all’interno della tela in attesa dell’arrivo dei soccorritori. Le operazioni si sono protratte fino alle ore 4.00 del mattino, quando il ferito è stato trasportato a valle.