Incidente domestico ad Ascoli Piceno, gravemente ustionata una bimba di dieci mesi Per la piccola è stato disposto il trasferimento d'urgenza al Centro Grandi Ustionati di Cesena

Momenti di apprensione ad Ascoli Piceno nella tarda mattinata di giovedì 19 giugno: una bambina di soli dieci mesi è infatti rimasta gravemente ustionata.

Da una prima ricostruzione dell’accaduto, la piccola sarebbe stata vittima di un incidente domestico, venendo ustionata da un liquido bollente. I suoi familiari l’hanno trasportata in tutta fretta al pronto soccorso dell’ospedale “Mazzoni”, dove il personale sanitario, viste le sue condizioni, ha ritenuto opportuno il suo trasferimento in eliambulanza al Centro Grandi Ustionati situato presso l’ospedale “Bufalini” di Cesena. Sull’episodio sono in corso gli opportuni accertamenti da parte degli agenti della Polizia di Stato.