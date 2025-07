Incidente stradale provoca una fuga di gas a Comunanza Sei gli appartamenti evacuati in via precauzionale

Incidente stradale a Comunanza nelle prime ore della mattinata di martedì 22 luglio: tre le vetture coinvolte.

Il fatto si è verificato poco dopo le ore 5.00 in via Campo Sportivo: per cause non ancora chiarite, il conducente di un’automobile ha perso il controllo del proprio mezzo, finendo contro altri due veicoli parcheggiati a bordo strada e danneggiando i contatori del gas di una palazzina.

A causa della rottura della conduttura, sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco del comando di Amandola, che si sono occupati della messa in sicurezza dei veicoli incidentati, lavorando inoltre per bloccare la fuoriuscita di gas. Durante tali operazioni, le persone residenti nei sei appartamenti dell’edificio sono state evacuate in via precauzionale, per poi far ritorno nelle rispettive abitazioni a pericolo scongiurato. La viabilità è stata temporaneamente interrotta, venendo quindi rispristinata con senso unico alternato.