Incidente sull’Ascoli-Mare nei pressi di Castel di Lama, ferita una donna Due i veicoli coinvolti nello scontro

Accertamenti in corso da parte delle forze dell’ordine sull’incidente stradale avvenuto nella mattinata di giovedì 7 agosto sull’Ascoli-Mare, nei pressi dello svincolo per Castel di Lama.

Dalla prima ricostruzione dell’accaduto, sarebbero due i veicoli coinvolti nello scontro, verificatosi in direzione mare. A patire le conseguenze più gravi è stata una giovane, raggiunta sul posto dal personale sanitario del 118: pur ferita in modo alquanto grave, avrebbe rifiutato il trasferimento in eliambulanza a Torrette di Ancona, venendo perciò condotta in ospedale in ambulanza. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Stradale, ai quali spetta ora ricostruire l’esatta dinamica dello schianto.