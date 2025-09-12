Adesso AP
AscoliNotizie.it
Acquasanta Terme, operaio soccorso dopo una caduta di oltre 15 metri

Il fatto è avvenuto in località San Martino

247 Letture
Cronaca
Operaio soccorso ad Acquasanta Terme

Nella tarda mattinata di martedì 30 settembre, un operaio è stato soccorso in località San Martino di Acquasanta Terme dopo essere rimasto ferito a seguito di una caduta.

L’incidente si è verificato intorno alle ore 11.00: per cause non ancora chiarite, l’uomo stava montando delle reti di protezione sul costone di una montagna quando è scivolato per oltre 15 metri.

Vista l’area particolarmente impervia nella quale è finito, il ferito è stato raggiunto a piedi dai Vigili del Fuoco del presidio di Arquata del Tronto, che dopo averlo assicurato a una barella si sono occupati del suo trasporto fino a una zona più facilmente raggiungibile, dove ad attenderli c’erano i sanitari del 118, i Carabinieri e il personale dell’Ast. Per l’operaio è scattato infine il trasferimento in ospedale in eliambulanza.

