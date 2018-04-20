Adesso AP
Uomo di 56 anni trovato morto in casa sua ad Ascoli Piceno

Un uomo di 56 anni è stato trovato morto nella sua abitazione di Ascoli Piceno: la tragica scoperta è stata fatta nella serata di lunedì 29 settembre.

A lanciare l’allarme sono stati i vicini della vittima, residente in zona Monticelli. Insospettiti dall’odore proveniente dalla casa dell’uomo, hanno richiesto l’intervento dei soccorritori: sul posto sono così accorsi Vigili del Fuoco, sanitari del 118 e Polizia di Stato.

Una volta all’interno dell’abitazione, è stato scoperto il corpo senza vita dell’uomo, che sarebbe deceduto già da qualche giorno, forse a seguito di un malore fatale. La salma si trova ora in obitorio in attesa di ulteriori accertamenti.

