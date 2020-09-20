Seconda edizione di “Volontariato d’aMare a Grottammare Sabato 11 ottobre dalle ore 9.00 in piazza Kursaal

Una passeggiata sul lungomare per stare in forma, farsi cullare dal suono delle onde, godere del panorama e, perché no, lasciarsi coinvolgere anche dall’energia del volontariato. L’invito è per sabato 11 ottobre in piazza Kursaal a Grottammare, con “Volontariato d’aMare”, una giornata dedicata all’incontro con il mondo dell’associazionismo locale, tra creatività, gioco, cura del territorio e partecipazione. L’evento, alla seconda edizione, è promosso dal CSV Marche Ets (Centro servizi per il volontariato), con il patrocinio del Comune e la collaborazione di Bottega del Terzo settore.

A partire dalle 9,30, la piazza si animerà con numerose attività proposte da una quarantina di associazioni del Piceno, che daranno vita a esercitazioni, dimostrazioni e laboratori per tutte le età e naturalmente saranno presenti con stand informativi dove sarà possibile incontrare volontari e volontarie e conoscere da vicino i progetti e le opportunità di impegno sul territorio. Si potrà partecipare a momenti di gioco per bambini, attività manuali, esperienze legate alla cura del corpo e del benessere, ma anche azioni di sensibilizzazione ambientale e civica, come l’educazione al riciclo e il decoro urbano. Non mancheranno momenti dedicati alla creatività, alla cucina sostenibile e alla scoperta della natura, con il coinvolgimento di realtà attive in diversi settori: dalla salute all’inclusione, dalla prevenzione alla protezione civile.

“Con Volontariato d’amare vorremo dare un nuovo significato al tempo condiviso – spiega il presidente della delegazione di Ascoli Piceno del CSV, Massimo Lauri – non una semplice passeggiata, ma un’occasione per scoprire come, anche con piccoli gesti, si può contribuire a costruire comunità più unite, inclusive e solidali.”

“I volontari e le associazioni sono il cuore pulsante delle nostre comunità – aggiunge l’assessora all’Inclusione sociale del Comune di Grottammare, Monica Pomili -. Sono donne e uomini che, con discrezione e costanza, scelgono ogni giorno di donare tempo, energie e cuore agli altri. Li ringrazio di cuore, a nome mio e di tutta l’Amministrazione, per la dedizione e per l’amore concreto con cui svolgono le loro attività, con una forza silenziosa e contagiosa che arricchisce e unisce tutti noi. “Volontariato d’Amare”, dunque, è molto più di una giornata di festa: è l’abbraccio di una comunità che si riconosce nei valori della generosità, dell’ascolto e del dono”.

Nel pomeriggio, il programma proseguirà alle 17 nella sala teatro Kursaal, con l’incontro pubblico “Giovani e volontariato. Una sfida per il futuro”, un momento per riflettere insieme sul tema del ricambio generazionale nelle associazioni e il coinvolgimento dei più giovani nei percorsi di cittadinanza attiva e solidarietà: interverrà Paolo Nanni, comunicatore sociale, formatore e direttore artistico di Red (Rete Educazione Digitale) e si confronteranno rappresentanti di CSV, Comune di Grottammare, Bottega terzo settore e associazioni presenti.

Le associazioni coinvolte:

Ada Associazione Diritti degli Anziani Ascoli Piceno, Admo Piceno, Amelia Aps, Amici in festa, Angeli del Bello di Ascoli Piceno, Anffas Grottammare, Anni Verdi Aps, Anteas Aps San Benedetto del Tronto, Antropos Aps, Promotori del Parco Marino del Piceno, Associazione Italiana persone Down Aps sez. S. Benedetto del Tronto, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, Associazione Prevenzione Donna, Associazione Provinciale Protezione Animali, Associazione Vivaisti di Grottammare, Avis Comunale di Grottammare Odv e Avis provinciale, CAI Sez. di San Benedetto del Tronto Odv, Circolo Legambiente Civico Verde Grottammare, Comitato Provinciale Ascoli Piceno per l’Unicef, Confraternita di Misericordia di Grottammare Odv, Era Ambiente Giano, Gruppo Aido Comunale di San Benedetto del Tronto, Hozho Noi… Donne Come Prima Odv Ascoli Piceno, I Care Odv, Impero MMXIV Aps, Infiorata di Montefiore dell’Aso, Iom Ascoli Piceno Odv, Kairos Odv, L’amico Fedele Odv, Ludikosmo Odv, Mano a Mano Soc. Cooperativa Sociale Onlus, Marche a rifiuti zero Ets, Michele x tutti, Omphalos Odv Autismo & Famiglie, Rete Solidale Ambito 21 Odv, Sipem SOS Marche, Unione Sportiva Acli Marche Aps.