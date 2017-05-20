“Molto dolore per nulla” in scena giovedì 16 ottobre a Montalto delle Marche Nell'ambito della seconda edizione di Sparse Plus Festival

453 Letture Cultura e Spettacoli

La seconda edizione di Sparse Plus Festival torna ad animare la Regione Marche giovedì 16 ottobre al Teatro Comunale della fiaba e della poesia di Montalto delle Marche (ore 21.15) con Molto dolore per nulla, spettacolo vincitore di IN-BOX dal vivo 2024/25 con Luisa Borini, un racconto intimo e autoironico, tra la profondità del monologo e la leggerezza della stand-up comedy. Un viaggio emotivo verso l’accettazione di sé, delle cicatrici e dei cambiamenti, con uno sguardo tenero e lucido sul passato.

Sparse Plus, di cui AMAT è capofila, è un progetto finanziato dal programma Europa Creativa e rappresenta una importante risorsa economica volta a promuovere lo spettacolo dal vivo professionale nelle aree rurali europee, a conferma delle capacità del circuito multidisciplinare marchigiano, presieduto da Piero Celani e diretto da Gilberto Santini. Il festival è realizzato in collaborazione con i Comuni di Cossignano, Maltignano, Montalto delle Marche, San Ginesio e San Lorenzo in Campo e prosegue fino al 26 ottobre.

Lo spettacolo attraversa la storia di una ragazza che in nome dell’amore, immaginato e desiderato, è sempre stata disposta e pronta a tragicomici e impavidi slanci, a folli voli che presagivano poco di buono ma da tentare comunque ad ali spiegate e il sorriso sulle labbra. Fino ad uno in particolare. Un volo, in tutti i sensi, che ha segnato un punto di svolta e una rinascita. “Mi sembrava giusto raccontare questa storia – racconta Luisa Borini – senza particolari elementi scenici, se non un filo molto lungo e un microfono. Il microfono è per me una maschera che racconta e vende la parte migliore di noi, dell’altro e della relazione, a noi, all’altro e per difendere la parola insieme. Le maschere però possono scivolare per sbaglio, sfuggire per disattenzione o addirittura cadere per scelta, anche perché dopo un po’ pesano, in primis su chi le indossa. E può succedere di restare nudi, a voce libera, lì dove non si voleva o poteva vedere, dove non si sapeva, dove forse si intuiva, dove si ha che fare con la parte più oscura. Lì dove si è da soli. E proprio quello di cui si aveva così terrore diventa una realtà. E ancora una volta si può scegliere se e cosa guardare. Un racconto che, come le relazioni stesse, compie un viaggio inaspettato: si parte con qualcosa che può richiamare, assomigliare o addirittura stonare la stand up comedy, si attraversa la narrazione e poi… non so”.

Il disegno luci è di Matteo Gozzi, progetto sonoro di Leo Merati, la produzione dello spettacolo è di AttoDue, con il sostegno di ZUT! C.U.R.A, Centro Umbro Residenze Artistiche E Stabismi.

Accanto ad AMAT i soggetti promotori di Sparse plus (www.sparse.eu) sono Eesti Tantsuagentuur (Estonia), Fish Eye (Lituania), Shoshin Theatre (Romania), Riksteatern Varmland (Svezia) ed altri aggiunti per la nuova edizione del progetto come Pro Progressione e SINUM (Ungheria), Nova-Sit (Repubblica Ceca), Teatro 4Garoupas (Germania), Art Fraction (Polonia) e Fondazione Toscana Spettacolo (Italia).

L’ingresso allo spettacolo è gratuito con prenotazione obbligatoria del posto su vivaticket.com. Informazioni su Sparse Plus festival: www.amatmarche.net.