Passeggiata d’autunno con Legambiente In programma domenica 26 ottobre sul Colle San Marco

I boschi in autunno diventano un’attrazione spettacolare grazie al fenomeno del “foliage“, durante il quale le foglie degli alberi cambiano colore assumendo tonalità di giallo, rosso e arancione.

Questo fenomeno è causato dalla riduzione della clorofilla, che fa emergere gli altri pigmenti presenti nelle foglie, influenzato da fattori climatici come le giornate luminose e le notti fresche.

I circoli Legambiente di San Benedetto del Tronto e Ascoli Piceno organizzano, domenica 26 ottobre, una facile passeggiata nel bosco del colle San Marco ad Ascoli Piceno.

Attraverso un sentiero, denominato “il passo del lupo”, si potrà ammirare uno spettacolo di colori, giochi di luce e paesaggi incantevoli.

Appuntamento alla stazione di porto d’Ascoli, con auto propria, alle ore 8.00 oppure al pianoro del colle San Marco (davanti alle cave) alle ore 9.00.

I dettagli del percorso potranno essere consultati dal sito https://www.legambientesbt.it/ (cliccando sulla passeggiata del 26 ottobre).

Ricordiamo che con il mese di ottobre insieme all’autunno arriva anche l’ora solare, che tornerà ufficialmente tra sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025, quando durante la notte (alle 3:00) le lancette dell’orologio dovranno essere spostate indietro di un’ora. Con lo spostamento delle lancette si avrà un’ora in più di luce al mattino, ma le giornate saranno più brevi.