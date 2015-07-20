Incidente sul lavoro a Montemonaco Grave un operaio di 48 anni, trasportato d'urgenza in ospedale dall'eliambulanza

Soccorritori in azione martedì 28 ottobre a Montemonaco, dove un operaio di 48 anni ha riportato gravi ferite in seguito a un incidente sul lavoro.

Secondo la ricostruzione dell’accaduto, l’uomo stava effettuando dei lavori di ristrutturazione presso un’abitazione. A un certo punto, per cause tutt’ora in fase di accertamento, si è verificato un cedimento che ha fatto cadere l’operaio da diversi metri d’altezza.

Nell’impatto che ne è seguito, il 48enne avrebbe sofferto fratture al bacino e agli arti inferiori. Soccorso dal personale sanitario del 118, dopo le prime cure ricevute sul posto è stato trasferito in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona. Pur gravi, le sue condizioni di salute fortunatamente non sarebbero tali da metterne a repentaglio la vita.