Acquaviva Picena, misure cautelari per un 50enne accusato di violenze sul figlio minorenne Lo ha disposto il Tribunale di Ascoli Piceno

Nei giorni scorsi, un 50enne residente ad Acquaviva Picena è stato raggiunto da un provvedimento emesso a suo carico dal Tribunale di Ascoli Piceno.

Secondo le indagini svolte dai Carabinieri, l’uomo si sarebbe reso responsabile in diverse occasioni di violenze nei confronti del figlio minorenne. Una volta conclusa l’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica, sono stati proprio i militari del comando locale a notificare al 50enne le misure cautelari a cui si dovrà attenere: disposto per lui l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e il divieto di avvicinarsi e di comunicare con il figlio.