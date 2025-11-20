Adesso AP
Ciclista travolto da un’automobile a Porto d’Ascoli

Indagini in corso per risalire all'identità del conducente

Ambulanza

Indagini in corso a San Benedetto del Tronto sull’incidente stradale avvenuto nel corso della mattinata di giovedì 20 novembre. 

L’episodio ha avuto luogo intorno alle ore 8.00 in via Pasubio, a Porto d’Ascoli. Mentre si trovava in prossimità di una rotatoria, un ciclista è stato travolto da un’automobile, il cui conducente si è subito allontanato senza fermarsi a prestare soccorso.

Sul posto sono quindi intervenuti i sanitari del 118, che hanno condotto il ferito in codice rosso all’ospedale “Madonna del Soccorso”, e gli agenti della Polizia Locale, ai quali spetta ora risalire all’identità del pirata della strada.

