Ciclista travolto da un’automobile a Porto d’Ascoli Indagini in corso per risalire all'identità del conducente

Indagini in corso a San Benedetto del Tronto sull’incidente stradale avvenuto nel corso della mattinata di giovedì 20 novembre.

L’episodio ha avuto luogo intorno alle ore 8.00 in via Pasubio, a Porto d’Ascoli. Mentre si trovava in prossimità di una rotatoria, un ciclista è stato travolto da un’automobile, il cui conducente si è subito allontanato senza fermarsi a prestare soccorso.

Sul posto sono quindi intervenuti i sanitari del 118, che hanno condotto il ferito in codice rosso all’ospedale “Madonna del Soccorso”, e gli agenti della Polizia Locale, ai quali spetta ora risalire all’identità del pirata della strada.