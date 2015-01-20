Grottammare, prendono il via gli eventi natalizi A partire da sabato 6 dicembre

Babbo Natale arriverà in kitesurf, sospinto dal vento e accolto da una Grottammare già illuminata a festa, lunedì 8 dicembre: è questo l’evento simbolo di un calendario di trenta appuntamenti distribuiti in un mese e più di eventi gratuiti diffusi sul territorio.

Il cartellone “Natale a Grottammare”, che si apre sabato 6 dicembre con la festa al Tesino Village, invita subito a immergersi nell’atmosfera più autentica delle festività di fine anno con il concerto Gospel del Jericho Gospel Choir, in programma domenica 7 dicembre alle 21.15 nella Chiesa Gran Madre di Dio. Il giorno successivo, l’8 dicembre, l’arrivo di Babbo Natale sarà anticipato dalla Sfilata amatoriale cinofila delle 14.30 in piazza Kursaal e un programma di animazione con giocolieri, trampolieri e gonfiabili per bambini.

In calendario, anche due nuove mostre: dal 13 dicembre “Cleto Capponi – Visioni e Materie” allo Spazio K (17-20, fino all’11 gennaio) e, dal 14 dicembre, “Pinocchio 110 – Collodi” di Capri Otti al Museo dell’Illustrazione Contemporanea (10-12 / 16.30-18.30, fino al 25 gennaio). I giorni di apertura sono indicati nel calendario in allegato.

Grottammare accende così il Natale con un mese di iniziative che raccontano la vitalità del territorio. Presentando il programma nei giorni scorsi, il sindaco Alessandro Rocchi ha sottolineato “l’importanza di fare rete”, un valore che, come ha ricordato l’assessore alla Crescita culturale Lorenzo Rossi, “si intensifica nel periodo festivo ma nasce da un lavoro costante, sostenuto dal tessuto associativo che permette una socialità condivisa”.

La consigliera alle Iniziative culturali Rossella Moscardelli ha messo in rilievo “il lavoro spontaneo e condiviso” e ringraziato le associazioni protagoniste del cartellone “per la capacità di unire tradizione e innovazione”. A tal fine, ha ricordato la presenza della Banda Città di Grottammare, l’8 dicembre in centro e il 20 dicembre in Zona Ascolani, rinnovando l’invito ad entrare nel gruppo musicale recentemente ricostituitosi.

Tra gli appuntamenti immancabili, il XIX Presepe Vivente, che cerca figuranti per le rappresentazioni del 26 dicembre e del 1° e 6 gennaio (Parco ciclistico “Daniela Calise” ore 17-19). Dal 9 dicembre al 6 gennaio il Palaspiaggia Ischia ospita invece il Presepe Marinaro (Lungomare De Gasperi conc. 10 e 11).

Al centro del cartellone, c’è anche il tema della sostenibilità, che verrà festeggiato insieme alle Spighe Verdi (Mercato coperto via Leopardi, 14 dicembre): “Il Natale è anche questo – ha dichiarato l’assessora Alessandra Biocca -. Con il Biodistretto Picenum e le associazioni, dai vivaisti a Marche a rifiuti zero, fino a Legambiente-Civico Verde, proponiamo laboratori e attività per promuovere comportamenti responsabili”.

Il presidente della Corale Sisto V Marco Concetti ha presentato il Gran Concerto di Natale, annunciando il debutto del coro di voci bianche nella tradizionale serata del 26 dicembre (Chiesa San Pio V, 21.15).

Il programma comprende ancora gli spettacoli teatrali della Stagione per bambini e famiglie “Natale a Teatro”, la Festa di Santa Lucia nell’omonima chiesa del vecchio incasato il giorno 13 dicembre, i mercatini organizzato dal Centro sociale Sisto V (14-27-28 dicembre), i balli in piazza Carducci e il Tomboriskio in Sala Kursaal a cura dell’Agesci Grottammare 1 (21 dicembre). E ancora, i tornei di videogame del Gaming Festival (Biblioteca comunale, 27-28 dicembre), la Festa della Famiglia con le coppie da anniversario a Palazzo Ravenna (26 dicembre), fino all’arrivo della Befana il 5 gennaio (Piazza San Pio V).

Ma non si chiude qui: a gennaio sarà già tempo dell’edizione invernale di “Giochi in Grotta” (11, 18 e 25 gennaio), ampliata negli spazi e nell’inclusività, come annunciato dalla consigliera alle Politiche giovanili Martina Sciarroni.

Tutti gli eventi sono gratuiti, ad eccezione degli spettacoli della stagione teatrale per bambini.