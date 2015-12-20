Adesso AP
Molesta per strada un’agente della Polizia Penitenziaria: arrestato

Il fatto ha avuto luogo nei giorni scorsi a San Benedetto del Tronto: in manette un soggetto già noto alle forze dell'ordine

Controlli dei Carabinieri

Scattate le manette a San Benedetto del Tronto per un uomo di origini nordafricane, autore di molestie sessuali nei confronti di una donna.

L’episodio risale alla giornata di martedì 16 dicembre. La vittima, agente fuori servizio della Polizia Penitenziaria, stava passeggiando insieme alla sorella lungo via Ulpiani quando è stata importunata dall’individuo, peraltro già noto alle forze dell’ordine e sottoposto attualmente all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Dopo averla palpeggiata, il molestatore ha tentato di far perdere le proprie tracce, venendo però tallonato dalla donna, che nel frattempo aveva già messo al corrente dell’accaduto i Carabinieri. Una volta giunti sul posto, i militari hanno dunque bloccato l’uomo, per poi trarlo in arresto.

