Al via la rassegna “EnergieVive” a Grottammare Si inizia sabato 31 gennaio con "Il barbiere di Siviglia"

Riprende con tre appuntamenti nel primo trimestre dell’anno EnergieVive, il progetto al Teatro delle Energie proposto da Comune di Grottammare e Associazione Culturale Profili Artistici con AMAT e il contributo di MiC e Regione Marche. Si inizia sabato 31 gennaio con I Tre Barba – gli attori Lorenzo De Liberato, Alessio Esposito, Lorenzo Garufo – in “Il barbiere di Siviglia” di Gioachino Rossini.

Il proposito de I Tre Barba (Lorenzo De Liberato, Alessio Esposito, Lorenzo Garufo) è quello di portare in scena attraverso la prosa i libretti delle opere liriche del ‘700 e ‘800. Pilastro della cultura europea l’Opera spesso è percepita come elitaria e dai ragazzi considerata noiosa, più ancora che inaccessibile.

L’obiettivo de “I Tre Barba” è quello di renderla accessibile riavvicinandola ad un pubblico popolare e dando la possibilità ai più giovani di conoscere, con una formula semplice e divertente, i grandi capolavori della tradizione operistica.

Attraverso allestimenti agili ed essenziali “I Tre Barba” portano in scena fedelmente ed integralmente i versi di grandi librettisti come Lorenzo da Ponte, Francesco Maria Piave e Cesare Sterbini (autore del libretto del Barbiere di Rossini), arrangiando ed eseguendo dal vivo le arie più celebri senza strumenti musicali (sia per scelta che per inettitudine). Non mancano contaminazioni con altri generi musicali e forme d’arte e il risultato è un’opera lirica “pop” nuova, un intrattenimento ludico e allo stesso tempo colto che sfocia in una parodia della lirica senza tuttavia svilirne mai la grandezza.

Luci dello spettacolo sono disegnate da Matteo Ziglio, la produzione è di Fortezza Est con il sostegno produttivo del Gruppo della Creta.

Nei venerdì precedenti gli spettacoli le compagnie e gli artisti protagonisti dei titoli in programma per Energie Vive 2026 terranno masterclass per attori (con prenotazione obbligatoria). La masterclass a cura de I Tre Barba è dedicata a Gioachino Rossini, con un focus specifico su Il Barbiere di Siviglia, capolavoro assoluto dell’opera buffa. Il lavoro prenderà forma a partire dall’analisi pratica della partitura e dei personaggi, mettendo in dialogo musica, scena e interpretazione.

Biglietti di posto unico in vendita a 10 euro alla Biglietteria del Teatro delle Energie (via Ischia, tel. 331 2693939) aperta il giorno di spettacolo dalle 19.30 e on line su vivaticket.com (con aggravio in favore del gestore del servizio).

Le masterclass per attori sono a prenotazione obbligatoria con quota di iscrizione parte da 20 euro, contattando il numero di Profili Artistici 331 2693939.

Info Profili Artistici tel. 331/2693939 e AMAT tel. 071/2072439,

Inizio ore 21.