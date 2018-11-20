Al via il progetto “LAB – Oratorio Rete Educativa Diffusa” Promosso dalla cooperativa sociale Il Melograno in collaborazione con la Fondazione Carisap

Prende ufficialmente avvio il progetto “LAB – Oratorio Rete Educativa Diffusa”, che vede come soggetto responsabile la cooperativa sociale il Melograno e reso possibile grazie all’intervento della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno. Il progetto, ammesso a contributo nell’ambito dell’Avviso per la presentazione di progetti sul bando “Luoghi educativi e protagonismo giovanile: oratori, comunità e reti per crescere insieme”, pubblicato dalla Fondazione a valere sul Piano pluriennale 2023-2025, prenderà forma grazie alla sinergia di numerosi partner del terzo settore – di comprovate e consolidate competenze nelle attività a favore di genitori, famiglie e giovani – e di Istituzioni scolastiche.

Nello specifico a collaborare saranno: La casa di Asterione, Laboratorio Minimo Teatro, Formamentis aps, Asd Piazza Immacolata Calcio, Sestiere di Porta Maggiore, La Parrocchia Santa Maria Goretti, la Parrocchia San Marcello Papa, la parrocchia SS Filippo e Giacomo, ISC Luciani – San Filippo e Giacomo l’Istituto Suore concezioniste.

Il progetto si svilupperà nell’arco di 15 mesi e nasce dal desiderio di promuovere collaborazione tra scuole, enti del terzo settore, parrocchie e altre realtà educative e culturali locali, con l’obiettivo di costruire una comunità educante ampia e inclusiva, capace di rispondere ai bisogni delle giovani generazioni in un contesto sociale in continua evoluzione.

Oggi l’educazione e l’aggregazione giovanile non si esauriscono nei contesti tradizionali, ma avvengono in una pluralità di spazi: associazioni sportive e culturali, centri civici, biblioteche, oratori, gruppi informali e luoghi di socialità quotidiana. Il progetto LAB – Oratorio Rete Educativi Diffusa valorizza questa ricchezza, promuovendo una rete territoriale fondata sul dialogo, sulla formazione, sulla corresponsabilità educativa e sulla condivisione di obiettivi comuni.

Tra le attività previste:

• percorsi educativi e laboratoriali rivolti ai giovani;

• iniziative di sostegno alla genitorialità;

• momenti di formazione e confronto per educatori e operatori;

• azioni di animazione territoriale e partecipazione giovanile all’intero degli oratori e nelle sedi delle associazioni partners.

Il progetto mira a creare un’alleanza educativa territoriale che accompagni e aiuti gli adolescenti nella crescita, promuovendo il protagonismo giovanile, la cittadinanza attiva, il senso di appartenenza alla comunità a scoprire il valore della gratuità, del servizio e del mettersi in gioco per gli altri, riscoprendo la bellezza del donarsi. Gli attori della comunità educativa; educatori, insegnanti, laici e genitori dovranno condividere responsabilità, valori e obiettivi educativi comuni. Pertanto, centrale sarà la promozione di una corresponsabilità educativa tra tutti i soggetti appartenenti alla comunità educante per favorire il benessere e la crescita integrale degli studenti e migliorare la comunicazione e la fiducia reciproca tra adulti educanti attraverso la creazione di occasioni di incontro, formazione e partecipazione. Altro importante obiettivo sarà quello di intercettare situazioni a “rischio” emarginazione e prevenire o contrastare le situazioni di disagio derivanti dall’appartenenza a famiglie con difficoltà socio-economiche e in povertà educativa.

Il progetto rappresenta un investimento sul futuro della comunità, mettendo al centro i ragazzi e riconoscendo il ruolo fondamentale di tutte le agenzie educative del territorio nel contrasto alla dispersione, all’isolamento sociale e alle fragilità emergenti.