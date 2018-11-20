Al via gli Open Days presso l’IC “Leopardi” di Grottammare Primo appuntamento sabato 31 gennaio

In vista delle iscrizioni per l’anno scolastico 2026/2027, la dirigenza dell’Istituto Comprensivo “Giacomo Leopardi” di Grottammare invita le famiglie e la cittadinanza a partecipare alle iniziative di orientamento dedicate alla conoscenza dell’offerta formativa.

L’occasione è buona per fare il punto sui cantieri in corso: quasi 4 mln di € di investimenti per migliorare la qualità e la sicurezza degli ambienti educativi.

L’open day è in programma sabato 31 gennaio, dalle 9.30 alle 12.30, con la possibilità di visitare tutte le sedi dell’Istituto e incontrare il personale docente, disponibile a fornire informazioni sui percorsi educativi e sulle modalità di iscrizione.

Un ulteriore momento di confronto è previsto sabato 7 febbraio, sempre dalle 9.30 alle 12.30, con incontri informativi nei vari plessi scolastici, durante i quali i docenti illustreranno l’organizzazione e il funzionamento delle singole sedi:

– nella centrale di via Toscanini, per l’Infanzia via Battisti e Ischia, Primaria Speranza e Ischia e Secondaria sede centrale;

– nella sede di via Firenze, per l’Infanzia e la Primaria di zona Ascolani;

– nella sede di via Alighieri, per la Secondaria di I grado di Zona Ascolani.

Per supportare le famiglie nelle operazioni di iscrizione, la Segreteria didattica già dal mese di gennaio ha ampliato gli orari di apertura al pubblico, nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì dalle 15 alle 17, e previsto aperture straordinarie il sabato mattina, dalle 9 alle 12.30, ancora il 31 gennaio, 7 e 14 febbraio.

E mentre l’attenzione è rivolta all’offerta educativa, prosegue anche l’impegno dell’Amministrazione per rendere gli edifici scolastici sempre più sicuri, funzionali e accoglienti, attraverso interventi di manutenzione e riqualificazione del valore complessivo di € 3,97 mln di € finanziati con fondi PNRR per € 2,6 mln e con fondi ministeriali (1,1 mln di €) e fondi comunali per l’importo restante.

Dal Servizio Progettazione e Opere pubbliche fanno sapere che sono state completate tutte le opere edili, impiantistiche e architettoniche del nuovo refettorio nella sede centrale dell’Istituto comprensivo “Leopardi”: “È in corso l’acquisizione delle ultime certificazioni necessarie per il rilascio dell’attestazione di agibilità, che consentirà la consegna dell’opera all’Istituto”, spiega l’architetto Bernardino Novelli.

Nella sede di via Dante Alighieri sono attualmente attivi due cantieri.

Nel primo caso, si è concluso il consolidamento strutturale dell’intero blocco dei piani primo e secondo; attualmente, sono in corso i lavori per la realizzazione del cappotto termico, per migliorare l’efficientamento energetico dell’edificio.

Il secondo intervento riguarda la costruzione di un nuovo refettorio con cucina centralizzata, per il quale si sta procedendo alla posa della pavimentazione.

In questa fase, i lavori stanno recuperando terreno rispetto al cronoprogramma iniziale, dopo un imprevisto venuto alla luce con la rimozione della vecchia pavimentazione del seminterrato e che ha reso necessarie indagini approfondite.

Gli accertamenti, svolti per individuare le cause dei fenomeni di infiltrazione, hanno portato all’approvazione di una variante progettuale (DG n. 193/2025) finanziata con fondi comunali (145mila €).

La modifica ha previsto, tra l’altro, la rimozione degli infissi e di alcune pareti interne, oltre all’impiego di soluzioni tecniche studiate per impedire la risalita dell’umidità dal terreno e migliorare le condizioni di salubrità degli ambienti.

Successivamente è stato realizzato un sistema di barriera con strutture plastiche e un nuovo strato di cemento a costituire il solaio.

“Tutti i cantieri scolastici sono a buon punto – afferma l’assessore Manolo Olivieri –. In particolare, grazie ai lavori in corso nel plesso di via Alighieri, siamo riusciti a risolvere un problema storico legato alle infiltrazioni di risalita e alla presenza di umidità. Le opere hanno evidenziato l’assenza di un vero solaio di appoggio sul terreno, una criticità che comprometteva la salubrità dell’edificio. Abbiamo quindi scelto di integrare il progetto originario con un intervento strutturale di risanamento, che ha comportato un allungamento dei tempi, ma restituirà un risultato più sicuro e duraturo”.

Sempre in ambito educativo, proseguono infine i lavori per il nuovo asilo situato nell’area antistante il centro commerciale in zona Ascolani: completate le opere strutturali e impiantistiche, sono attualmente in corso le finiture e la posa delle pavimentazioni.