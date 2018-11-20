Adesso AP
Riapre al pubblico il Caffè Meletti di Ascoli Piceno

Dopo i lavori di manutenzione

Caffè Meletti

Il Caffè Meletti riapre al pubblico a seguito dei lavori di manutenzione interna, interventi programmati e necessari per garantire la piena funzionalità degli spazi e la continuità dell’attività di uno dei luoghi più rappresentativi della città.

La riapertura avviene sotto l’attuale gestione diretta della Caffè Meletti Srl che torna ad accogliere cittadini e visitatori, confermando il proprio ruolo di spazio di incontro e di relazione per la comunità ascolana, nel rispetto della sua identità storica e del valore simbolico che da sempre rappresenta per la città, in attesa della finalizzazione degli accordi con Quintessenza Srl, società a cui è stata assegnata la futura gestione del Caffè Storico.

Quintessenza Srl è una Società Benefit composta da Davide Camaioni, Fabio Caponi, Roberta Faraotti, Valerio Giovannozzi e Stefano Panichi – che riunisce competenze complementari in ambito gestionale e organizzativo, accoglienza, food & beverage, ristorazione e pasticceria. Il progetto presentato si fonda su una visione orientata alla continuità, alla tutela dell’identità storica del Caffè Meletti e allo sviluppo di un dialogo costante con la città.

Il Caffè Meletti affronta questa fase con senso di responsabilità e attenzione, consapevole del proprio ruolo di bene identitario e condiviso. Ulteriori aggiornamenti relativi al passaggio di gestione e all’avvio del nuovo progetto saranno comunicati nei tempi e nelle modalità opportune.

Redazione Ascoli Notizie
Pubblicato Mercoledì 28 gennaio, 2026 
alle ore 16:31
