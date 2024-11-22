Stanziati oltre 700mila euro per l’efficientamento energetico a Monteprandone In arrivo fondi da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

144 Letture Cronaca

In risposta all’avviso “Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza Energetica” del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), il Comune di Monteprandone ha ottenuto un finanziamento a fondo perduto di oltre 700.000 euro, per effettuare interventi di efficientamento energetico su edifici ed impianti sportivi comunali.

Nello specifico si interverrà sul bocciodromo comunale di via XXIV Maggio (269.254 euro), sul plesso A della scuola primaria “Carlo Alberto Dalla Chiesa” di via Benedetto Croce a Centobuchi (235.399 euro) e sul Palazzo Comunale a Monteprandone (204.374,05 euro).

Gli interventi sul bocciodromo di Largo XIV Maggio consisteranno nella sostituzione degli infissi, la realizzazione di un impianto fotovoltaico di 20kw e la sostituzione della caldaia esistente e a servizio dei campi da gioco con un impianto a pompa di calore.

Nel plesso A della scuola primaria “Carlo Alberto Dalla Chiesa” verranno sostituiti tutti gli infissi esistenti nell’edificio scolastico che sorge in via Benedetto Croce. Mentre sul Palazzo Comunale saranno sostituite finestre e persiane e installate tende parasole interne.

Da sottolineare che il Comune di Monteprandone da diversi anni partecipa ad avvisi e bandi ed ottiene fondi dal MASE per la transizione energetica degli enti locali, per ridurre i consumi energetici degli edifici pubblici e per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Tra gli edifici comunali sui quali si è già intervenuti ricordiamo la scuola dell’infanzia di via Colle Gioioso (208.620 euro), la scuola secondaria di primo grado “Carlo Allegretti”, sempre in via Colle Gioioso (258.127,60 euro) e la Delegazione comunale di Centobuchi (129.574 euro). Su questi immobili sono state effettuate azioni di relamping cioè la sostituzione di un’illuminazione tradizionale con apparecchi LED di ultima generazione a basso consumo, l’installazione di impianti fotovoltaici, la sostituzione o l’installazione di nuovi infissi.

Anche il Palazzetto dello Sport è stato oggetto di un intervento di efficientamento energetico con fondi MASE: sono stati installati nuovi infissi e schermature solari sulle vetrate sud e ovest dell’impianto sportivo di via Colle Gioioso per un importo di 263.777,66 euro.

Anche sul plesso B della primaria “Carlo Alberto Dalla Chiesa”, attualmente in fase di completamento, si implementeranno gli interventi di autonomia energetica attraverso un finanziamento GSE/MASE di 946.954 euro. Il plesso una volta terminato sarà un edificio a energia quasi zero (nZEB, Nearly Zero Energy Building) tra i più moderni ed efficienti del territorio.

Complessivamente ad oggi dal MASE sono arrivati a Monteprandone oltre 2 milioni e mezzo di finanziamenti a fondo perduto per l’efficienza e la sostenibilità del patrimonio comunale edifici, scuole e impianti sportivi.