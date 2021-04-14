Controlli della Guardia Costiera, sequestrata una tonnellata di vongole Applicate sanzioni per 12mila euro

I Militari della Guardia Costiera di San Benedetto del Tronto e Porto San Giorgio hanno posto in essere una mirata attività finalizzata al contrasto della pesca illegale ed alla salvaguardia dell’ecosistema marino, che ha portato al sequestro di circa 1.000 chilogrammi di vongole.

L’operazione, svoltasi all’alba di oggi, ha visto l’impiego capillare di uomini e mezzi lungo il litorale di competenza. I controlli hanno permesso di accertare gravi irregolarità da parte di alcune vongolare: l’aver pescato quantitativi di prodotto ittico nettamente superiori ai limiti massimi autorizzati, cui si somma l’errata registrazione di taluni dati dai previsti giornali di bordo (e-logbook).

Dagli accertamenti sono derivate sanzioni amministrative per un importo totale di 12.000 euro ed il sequestro di circa 1.000 kg di vongole, che sono state immediatamente rigettate in mare, restituendo così la risorsa al proprio habitat naturale e garantendo il ripristino dello stock ittico.

Il Comandante della Capitaneria di porto, C.F. (CP) Giuseppe Quattrocchi, ha voluto sottolineare il valore etico dell’operazione: “Le attività di controllo e vigilanza della filiera della pesca sono volte principalmente a garantire la tutela degli stock ittici. I controlli proseguiranno con la massima fermezza: la tutela della risorsa ittica è uno degli obiettivi che il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste assegna alla Guardia Costiera, sia perché la risorsa ittica rappresenta un patrimonio inestimabile da preservare, sia perché consumatore finale deve poter contare su prodotti tracciati e pescati nel rispetto delle regole. Solo attraverso un monitoraggio costante possiamo garantire la sostenibilità delle attività marittime e la leale concorrenza tra gli operatori del settore”.

L’attività di vigilanza della Guardia Costiera di San Benedetto del Tronto e Porto San Giorgio continueranno – sia in mare che allo sbarco – per assicurare il rispetto delle quote di prelievo e la trasparenza della filiera ittica.