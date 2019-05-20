L’Infiorata di Montefiore dell’Aso rappresenta l’Italia a Singapore
In occasione del World Rangoli Flower Carpet
L’Infiorata di Montefiore dell’Aso ha rappresentato l’Italia al World Rangoli Flower Carpet di Singapore, prestigioso festival internazionale dedicato all’arte floreale e al dialogo culturale tra i popoli. La delegazione marchigiana è stata l’unica rappresentanza italiana presente alla manifestazione.
Il tappeto floreale realizzato per l’occasione ha voluto trasmettere un forte messaggio simbolico di unione e fratellanza. L’opera è divisa idealmente in due parti: da un lato l’Italia, rappresentata dal Colosseo, simbolo della nostra storia e identità culturale; dall’altro Singapore, raffigurata attraverso la fontana simbolo di Marina Bay, icona riconosciuta della città-stato. Al centro del quadro è stato inserito un cuore, a rappresentare l’unione dei popoli, la pace e il dialogo interculturale, valori fondanti dell’evento.
La partecipazione dell’Infiorata di Montefiore dell’Aso è stata accolta con grande calore e attenzione dagli organizzatori. Un ringraziamento particolare va a Vijaya Mohan e a suo marito per la straordinaria accoglienza, la professionalità e la sensibilità dimostrate nei confronti della delegazione italiana.
La manifestazione si è conclusa alla presenza degli Ambasciatori di Spagna e Messico e del Ministro della Cultura, confermando il rilievo internazionale e istituzionale del World Rangoli Flower Carpet.
Un sentito ringraziamento va inoltre alla Amministrazione Comunale di Montefiore dell’Aso, a tutto il gruppo dell’Associazione Infiorata e ai cittadini di Montefiore dell’Aso, che con il loro costante supporto, la fiducia e la partecipazione hanno reso possibile questo importante traguardo internazionale, portando nel mondo i valori, le tradizioni e l’identità della nostra comunità.
