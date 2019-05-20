Monteprandone, il calendario aggiornato dei controlli autovelox nel mese di febbraio
Tre i servizi ancora da effettuare da parte della Polizia Locale
Per sopravvenute esigenze organizzative del Comando di Polizia Locale, il calendario degli autovelox del mese di febbraio subirà una rettifica.
Di seguito il nuovo calendario dei giorni e luoghi:
– Sabato 7 febbraio, dalle 9 alle 13, SR235, Contrada Sant’Anna (servizio già effettuato);
– Sabato 21 febbraio, dalle 9 alle 13, SR235, via Scopa;
– Lunedì 23 febbraio, dalle 9 alle 13, SP54, Colle Appeso;
– Sabato 28 febbraio, dalle 13 alle 18, SR235, Contrada San Donato.
