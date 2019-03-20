Intossicazione da monossido di carbonio, morto il 49enne Marco Merlini La tragica scoperta è stata fatta mercoledì 18 febbraio a San Benedetto del Tronto

Drammatica scoperta a San Benedetto del Tronto nel primo pomeriggio di mercoledì 18 febbraio: il 49enne Marco Merlini è stato infatti trovato privo di vita all’interno della sua abitazione.

A lanciare l’allarme è stata la compagna dell’uomo, molto conosciuto in città in quanto titolare dello stabilimento balneare Chalet Reno’s 54. Così poco dopo le ore 14.00 Carabinieri, Vigili del Fuoco e sanitari del 118 si sono recati presso il suo appartamento in via Tacito: una volta all’interno, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di Merlini, deceduto con ogni probabilità a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio.