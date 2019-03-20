Adesso AP
Errore durante il parse dei dati!
AscoliNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa

Castignano, studenti protagonisti con l’iniziativa “Un giorno da insegnanti”

Coinvolti alunni e alunne della scuola secondaria di primo grado

71 Letture
commenti
Cronaca
Ascolta la notizia
"Un giorno da insegnante" per gli studenti della scuola media di Castignano

Presso la Scuola Secondaria di Primo Grado di Castignano si è svolta l’iniziativa Un giorno da insegnanti, un progetto che ha visto gli alunni delle classi 3A e 3B vestire i panni dei docenti per un giorno, guidando i compagni della 1A e della 1 B alla scoperta di un tema fondamentale e attualissimo: l’acqua, risorsa vitale e diritto umano. La giornata è stata preceduta dell’incontro delle classi terze con Marche a Rifiuti Zero sulle stesse tematiche che sono state rielaborate dai ragazzi per gli studenti più giovani.

Un percorso tra scienza, ambiente e attualità. Gli studenti della 3B hanno introdotto l’argomento partendo dalle caratteristiche fisiche dell’acqua e dai suoi principali utilizzi: domestico, industriale, energetico e soprattutto agricolo, settore che ne consuma la quantità maggiore. È stato approfondito anche il concetto di acqua virtuale, spiegando quanta acqua sia necessaria per produrre beni di uso quotidiano: ad esempio, per produrre un uovo servono circa 200 litri di acqua.

Ampio spazio è stato dedicato dell’inquinamento idrico, analizzando le diverse forme di contaminazione: civile, industriale, chimica, da idrocarburi e da rifiuti solidi, come le cosiddette isole di plastica. Tra gli esempi più significativi è stato citato il Fiume Gange, uno dei fiumi più inquinati al mondo. Sono stati inoltre illustrati i danni alla salute causati dall’acqua contaminata.

Siccità e crisi idrica globale. La 3A ha approfondito il fenomeno della siccità, distinguendone le diverse tipologie (meteorologica, agricola e idrologica) e analizzandone le conseguenze su ambiente, agricoltura ed economia. Particolare attenzione è stata dedicata alla grave crisi che ha colpito il Corno d’Africa nel 2011, dove la mancanza d’acqua e la carestia hanno provocato circa 250.000 vittime. È stato citato anche il caso del Kenya, come esempio delle difficoltà che molte popolazioni affrontano quotidianamente per l’accesso all’acqua.

Water grabbing e giustizia climatica. Un altro tema centrale è stato quello del water grabbing, ovvero l’accaparramento delle risorse idriche da parte di soggetti economicamente potenti a scapito delle popolazioni locali, con conseguenze quali povertà, conflitti e migrazioni. Questo fenomeno si collega al principio della giustizia climatica: i Paesi più poveri sono quelli che subiscono maggiormente gli effetti della crisi climatica, pur essendo i meno responsabili delle emissioni. Al contrario, i Paesi più ricchi presentano un’elevata impronta idrica, commerciano “acqua virtuale” e dispongono di tecnologie avanzate di depurazione e desalinizzazione, spesso però energivore.

Gli studenti hanno evidenziato l’importanza di politiche di adattamento climatico a sostegno delle popolazioni più vulnerabili.

L’acqua come diritto umano. L’incontro ha richiamato l’attenzione sul fatto che l’accesso all’acqua potabile è un diritto umano fondamentale, riconosciuto a livello internazionale e promosso dall’Organizzazione delle Nazioni Unite. In particolare, è stato ricordato l’Obiettivo 6 dell’Agenda 2030, che mira a garantire acqua pulita e servizi igienico-sanitari per tutti.

È stato inoltre sottolineato che il tema della Giornata Mondiale dell’Acqua 2026, promossa dalle Nazioni Unite, sarà dedicato a Il ruolo dell’acqua nella parità di genere, evidenziando il legame tra risorse idriche, sviluppo sostenibile e diritti.

Dalla teoria all’azione. La parte finale della giornata è stata interattiva: gli alunni delle prime sono stati coinvolti in quiz e domande pratiche su comportamenti quotidiani per ridurre il consumo idrico, come chiudere il rubinetto mentre ci si lava i denti, fare docce brevi, scegliere alimenti con minore impronta idrica e ridurre gli imballaggi, seguendo anche i consigli di ENEA.

L’iniziativa si è rivelata un’esperienza significativa di cittadinanza attiva, che ha permesso agli studenti di consolidare conoscenze scientifiche e ambientali, sviluppare capacità comunicative e rafforzare il senso di responsabilità verso una risorsa preziosa e indispensabile come l’acqua.

Redazione Ascoli Notizie
Redazione Ascoli Notizie
Pubblicato Venerdì 20 febbraio, 2026 
alle ore 13:29
Tags
Come ti senti dopo aver letto questo articolo?
Arrabbiato
In disaccordo
Indifferente
Felice
D'accordo

Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Ascoli Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni