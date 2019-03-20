Interventi dei Vigili del Fuoco per rami e alberi pericolanti
Interessate diverse località del Piceno
Nel corso della giornata di giovedì 19 febbraio, i Vigili del Fuoco sono stati chiamati a intervenire in diverse località della provincia di Ascoli, per via della presenza di alberi e rami caduti o pericolanti a causa del maltempo.
Quindici gli interventi effettuati dalla mattina fino al pomeriggio inoltrato dagli equipaggi dei comandi di Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto e Arquata del Tronto. Interessati i territori comunali di Monteprandone, Acquaviva Picena, Monsampolo del Tronto, Comunanza, Roccafluvione e Venarotta.
