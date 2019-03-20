Attivato il servizio di rinnovo e rilascio dei passaporti negli uffici postali del Piceno Trenta gli uffici coinvolti nel progetto

Poste Italiane amplia il numero di uffici postali dov’è possibile richiedere e rinnovare il passaporto. Il servizio è stato attivato in provincia di Ascoli Piceno in trenta uffici Polis: l’iniziativa di Poste Italiane che promuove la coesione economica, sociale e territoriale in 7mila comuni con meno di 15mila abitanti.

Il servizio è partito nel 2024 nei piccoli comuni e nelle grandi città e i numeri confermano il successo dell’iniziativa promossa da Poste Italiane: sono già circa 160mila i passaporti erogati a livello Italia, di cui ben 15.686 nel solo mese di gennaio di quest’anno. Ora anche gli uffici postali della provincia di Ascoli Piceno sono pronti ad accogliere le richieste di rilascio o rinnovo dei passaporti, per dare ulteriore slancio a un servizio particolarmente apprezzato dai cittadini.

Ottenere il rilascio o il rinnovo del passaporto è un’operazione semplice. Basta consegnare all’ufficio postale un documento di identità valido, il codice fiscale, due fotografie, pagare il bollettino per il passaporto ordinario della somma di 42,70 euro e contrassegno telematico da 73,50 euro. In caso di rinnovo bisogna consegnare anche il vecchio passaporto o la copia della denuncia di smarrimento o furto del vecchio documento. Grazie alla piattaforma tecnologica degli uffici postali abilitati, è l’operatore a raccogliere le informazioni e i dati biometrici del cittadino (impronte digitali e foto) e inviare poi la documentazione all’ufficio di Polizia di riferimento. Per richiedere il rilascio del passaporto negli uffici postali delle grandi città è necessaria la prenotazione attraverso il sito di Poste Italiane. Il passaporto può essere consegnato da Poste Italiane direttamente a domicilio.

“Grazie a Poste Italiane per l’attenzione alla nostra città, manifestata nella ristrutturazione dell’ufficio postale che è entrato nella rete Polis e anche nella realizzazione dello spazio coworking, servizio essenziale sia per i nostri cittadini che per i turisti. Una riqualificazione del territorio importante che passa anche dal servizio di rilascio dei passaporti, che eviterà i lunghi spostamenti verso la città. Grazie quindi ai vertici di Poste Italiane e soprattutto ai dipendenti della nostra sede, punto di riferimento per tutta la collettività. Infine grazie alla Polizia di Stato che coordina questo nuovo servizio alla cittadinanza” – dichiara il sindaco di Ripatransone Alessandro Lucciarini De Vincenzi.

“Siamo orgogliosi della partenza di questo servizio in trenta uffici postali della nostra provincia. Il servizio di richiesta e rinnovo dei passaporti è uno strumento di grande supporto ai cittadini perché permette loro di risparmiare tempo e spostamenti e di velocizzare le richieste grazie alla prossimità delle nostre sedi – ha dichiarato il direttore Filiale Ascoli Piceno di Poste Italiane Antonio Grisostomi.