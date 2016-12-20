Prende il via il corso di astronomia a Centobuchi di Monteprandone Da venerdì 27 febbraio

L’Associazione Astrofili Forca Canapine istituisce il secondo corso base di astronomia contemporanea, una iniziativa culturale per condividere col pubblico le straordinarie conoscenze acquisite dalle scienze dello spazio negli ultimi decenni.

Il corso copre gli argomenti essenziali dell’Astronomia, dell’Astrofisica e della Cosmologia così come oggi configurano l’immagine di un Universo di cui conosciamo già tanto, ma che riserva ancora molti aspetti misteriosi e complessi da decifrare. Privilegiando il percorso storico e l’evoluzione tecnologica che ha condotto alla conoscenza contemporanea del Cosmo, si restituiscono gli aspetti semplificati, ma non banalizzati dello studio scientifico dello Spazio e della sua importanza per il presente e il futuro dell’umanità.

La partecipazione al Corso non prevede una preparazione specifica, è aperto a qualunque persona che abbia interesse a comprendere un po’ più a fondo il nostro Universo e i tentativi dell’uomo di conoscerlo in modo sempre più preciso. Per gli studenti delle superiori può essere una occasione per approfondire e consolidare le nozioni curricolari dei programmi di scienze.

Il Corso prevede una prima parte di sette incontri divulgativi a carattere multimediale che si terranno nella sala audiocinema del GiovArti in viale De Gasperi n. 235 a Centobuchi di Monteprandone, in cui verranno trattati gli argomenti fondamentali dell’Astronomia moderna, con un’enfasi speciale sugli aspetti culturali di tali argomenti nella nostra società contemporanea.

A conclusione della prima serie di incontri avrà inizio una seconda serie di tre incontri a carattere teorico/pratico, in cui si acquisiranno le cognizioni di base per muovere i primi passi nella fotografia astronomica, guidati da esperti riconosciuti a livello nazionale e internazionale. Ogni aspetto sia tecnico che teorico verrà esposto mediante presentazioni multimediali e attività pratiche su strumenti reali, messi a disposizione dall’Associazione. Si contempla la possibilità di effettuare prove pratiche sul campo, qualora le condizioni meteo lo permettano.

L’iniziativa culturale è patrocinata dal Comune di Monteprandone e si terrà di venerdì, dalle 21 alle 23, nelle seguenti date: 27 febbraio, 6 e 28 marzo, 10 e 24 aprile, 8, 22 e 29 maggio, 5 e 19 giugno 2026. Per conoscere nel dettaglio il programma di ogni incontro visita il sito dell’associazione https://www.astroforcacanapine.it/corsoastronomia.html.